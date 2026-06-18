Apple'ın AI başarısızlığı!

Bir zamanlar inovasyonun ve geleceğin sembolü olan Apple, Steve Jobs’un efsanevi vizyonuyla akıllı telefon devrimini tetiklemiş, iPhone ile dünyayı değiştirmişti. Ancak AI çağında rüzgar tersine döndü. Özellikle Huawei, Samsung ve diğer Çinli üreticilerin hızlı adımları karşısında ABD’li teknoloji devi, Apple Intelligence vaatlerini sürekli erteleyerek rekabette belirgin şekilde geride kaldı. Bu teknolojik yavaşlık, bugün küresel çip kriziyle birleşince sadece prestij kaybına değil, doğrudan fiyat artışlarına yol açıyor. Tüketiciler, bir zamanlar premium kalitenin simgesi olan markadan artık daha yüksek faturalar ödemesine karşın teknolojiyi yaratan değil takip eden bir markayı kullanmak zorunda kalacak.

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APPLE INTELLIGENCE’IN KRONİK ERTELEMELERİ

Apple, 2024 WWDC’de büyük bir heyecanla Apple Intelligence’ı tanıttığında, yazma araçları, Genmoji, Image Playground ve özellikle bağlamsal anlayışla güçlendirilmiş yepyeni bir Siri vaat etmişti. Ne var ki vaatler, uygulamaya dönüşmekte zorlandı. İlk özellikler iOS 18.1’e kaydırılırken, daha iddialı yetenekler ‘uygulamalar arası derin eylemler, kişiselleştirilmiş bağlam anlayışı ve proaktif yardım’ gibi, 2025’ten 2026’ya, hatta bazıları iOS 19 ve sonrasına ertelendi. Apple yöneticileri bile bu gecikmeleri içten içe “utanç verici” bulduklarını dile getirmişti.

Bu ertelemeler, şirketin AI alanında rakiplerinin gerisinde kaldığını net biçimde gösterdi. Uzak Doğulu rakipler boşluğu hızla doldurdu: Huawei, HarmonyOS Next ile güçlü on-device AI özelliklerini ve katlanabilir cihazlarda öncülüğü ele alırken, Samsung Galaxy serisinde Gemini entegrasyonuyla AI deneyimini erken sunmaya başladı. Çin pazarında Apple’ın iPhone satışları baskı altına girerken, Huawei’nin yükselişi dikkat çekici boyutlara ulaştı. Apple’ın yerel modellerle (örneğin Baidu) entegrasyon arayışı bile rekabetin şiddetini ortaya koyuyordu.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE APPLE’IN YENİLİK AÇIKLARI

Apple’ın son dönem zorlukları AI ile sınırlı değil. Şirket, elektrikli araç projesi Apple Car’ı sessiz sedasız iptal ederek milyarlarca dolarlık yatırımı boşa çıkardı. Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü ise aşırı yüksek fiyatı (3500 dolar civarı), ağırlığı ve sınırlı uygulama desteği nedeniyle beklenen etkiyi yaratamadı; satışlar düşük kaldı ve bazı raporlara göre üretimde ciddi kesintilere gidildi.

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iPhone satışlarında dönemsel düşüşler yaşandı, özellikle Çin’de pazar payı erozyona uğradı. Tim Cook dönemi, “hizmetler” ağırlıklı büyüme stratejisiyle eleştirildi; donanım yenilikleri yetersiz bulundu. M serisi çiplerle işlemci gücünde öne çıkan Apple, AI’nin gerektirdiği yüksek bellek ve depolama kapasitesi konusunda hazırlıksız yakalandı. Rakipler AI odaklı donanımlara erken ve agresif yatırım yaparken, Apple temkinli ve kapalı ekosistem odaklı yaklaşımını sürdürdü.

AI PATLAMASININ APPLE’A AĞIR MALİYETİ

AI şirketlerinin (Google, Microsoft, Meta vb.) veri merkezleri için devasa bellek talebi, küresel bir krize yol açtı. “RAMageddon” adı verilen bu süreçte DRAM ve NAND çip maliyetleri geçen yıldan beri dört katına çıktı. Tedarikçiler önceliği veri merkezlerine verince tüketici cihazları için arz daraldı.

Yakın zamanda şirketteki görevinden ayrılacak CEO Tim Cook, Wall Street Journal’a verdiği röportajda fiyat artışlarının “kaçınılmaz” ve durumun “sürdürülemez” olduğunu net bir dille açıkladı.

Apple, bir süre maliyetleri karşılamak konusunda çalışmalar yapsa da artık bunu sürdüremeyeceklerini kabul etti. Sonuç olarak önümüzdeki dönemde iPhone, iPad ve Mac’lerde, özellikle Pro modellerde, ciddi zamlar bekleniyor. Analistler, bazı modellerde yüzlerce dolarlık artış öngörüyor. Bu “AI vergisi”, sadece Apple’ı değil, sektörü de etkiliyor ancak Apple’ın gecikmiş AI stratejisi krizi daha da derinleştiriyor.

YENİ DÖNEM, YENİ CEO VE ZORLU SINAV

Tim Cook’un Eylül 2026’da ayrılmasının ardından koltuğa oturacak John Ternus’u zorlu bir miras bekliyor. Apple Intelligence’ın vaat edilen özelliklerini nihayet teslim etmek, fiyat artışlarını yönetmek, Çin ve diğer pazarlarda rekabeti geri kazanmak ve premium konumlandırmayı korumak kritik önem taşıyor.

Apple’ın kapalı ekosistemi, sadık kullanıcı tabanı ve güçlü finansal yapısı hala önemli avantajlar sunsa da, AI’de yaşanan kronik gecikmeler güven erozyonuna yol açabilir. Tüketiciler artık sadece kaliteli ürün değil, hızlı yenilik ve makul fiyat da talep ediyor.

Apple’ın hikayesi, teknolojik değişim dalgalarına ayak uyduramayan devlerin bile nasıl zorlanabileceğini gösteriyor. Bir zamanlar rakiplerini ezerek yol alan şirket, bugün AI başarısızlığının ve stratejik temkinliliğinin bedelini tüketicilere yansıtma noktasına geldi. Bu, sadece bir maliyet krizi olmanın çok ötesinde köklü bir stratejik uyanış çağrısı olabilir.