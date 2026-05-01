Giray Altınok'un paylaşımı telife takıldı
Oyuncu Giray Altınok, Instagram hesabından kendisine ait bir fotoğrafı paylaştığı için telif engeline takıldığını duyurdu
Takipçilerine uyarıda bulunan oyuncu, hesabına erişemediğini belirterek kimseyi engellemediğinin altını çizdi.
"KENDİMİN KENDİM OLDUĞUNU ANLATMAKLA UĞRAŞAMAYACAĞIM"
Yaşadığı süreci anlatan Altınok, "Kendi hesabım, Instagram tarafından kendi fotoğrafıma atılan telif yüzünden askıya alındı. Öyle birinin koltukta oturan fotoğrafına telif atabiliyormuşsunuz, haberiniz olsun. Kendimin kendim olduğunu anlatmakla uğraşamayacağım için açılır mı, ne zaman açılır bilmiyorum. Açılırsa görüşürüz artık. Çok soran olmuş; kimseyi engellemedim yani. Sevgiler" dedi.
2018 yılında meslektaşı Cansu Diktaş ile dünyaevine giren Giray Altınok, babalık heyecanını yakın zamanda tatmıştı. Çiftin, 2024 yılında Emir adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti.