Türkiye-ABD maçına Hollywood yıldızları akın etti
Dünya Kupası'ndan elenen Türkiye'nin ABD'yi 3-2 yendiği gruptaki son maçında, tribünler yıldızlar geçidine sahne oldu. Brad Pitt'ten Leonardo DiCaprio'ya, Paris Hilton'dan Edward Norton'a dünyaca ünlü isimler ABD'yi desteklemek için stadyumdaydı
2026 FIFA Dünya Kupası’ndan elenen Türkiye, gruptaki son maçında ABD’yi 3-2 yendi. Gollerin coşturduğu Los Angeles Stadı’nda sahadaki oyuncular kadar tribünler de dikkat çekiciydi.
Aralarında Brad Pitt, Edward Norton, Ashton Kutcher, Colin Farrell, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Jessica Alba gibi isimlerin yer aldığı Hollywood yıldızları maçı ilgiyle izledi.
Paris Hilton, maça eşi Carter Reum ve iki çocuğuyla katıldı.
Hilton, maç öncesinde karşılaşmanın topunu sahaya getiren isimler arasındaydı. Ünlü isim, sahaya çocuklarıyla birlikte çıktı.
Kameralar tribünlerde Brad Pitt ile Edward Norton’ı yan yana maç seyrederken gösterdi.
Amerikalı oyuncu Joey King, bir Türkle evli olan ablasından dolayı Türkiye'yi yakından tanıyor. King, ABD-Türkiye maçında ay-yıldızlı forma giyerek Türk Milli Takımı'nı desteklemeyi tercih etti.
Ashton Kutcher, Colin Farrell ve Leonardo DiCaprio da kameraların maç esnasında ekrana taşıdığı isimler arasındaydı.
Tribünde yalnızca Hollywood yıldızları yoktu. Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de karşılaşmayı izleyen isimler arasındaydı.
Harris, eşi Douglas Emhoff ile birlikte tribünden fotoğraflarını sosyal medya sayfasına taşımayı da ihmal etmedi.