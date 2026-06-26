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        Haberler Dünyadan Türkiye-ABD maçına Hollywood yıldızları akın etti

        Türkiye-ABD maçına Hollywood yıldızları akın etti

        Dünya Kupası'ndan elenen Türkiye'nin ABD'yi 3-2 yendiği gruptaki son maçında, tribünler yıldızlar geçidine sahne oldu. Brad Pitt'ten Leonardo DiCaprio'ya, Paris Hilton'dan Edward Norton'a dünyaca ünlü isimler ABD'yi desteklemek için stadyumdaydı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 09:47 Güncelleme:
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        2026 FIFA Dünya Kupası’ndan elenen Türkiye, gruptaki son maçında ABD’yi 3-2 yendi. Gollerin coşturduğu Los Angeles Stadı’nda sahadaki oyuncular kadar tribünler de dikkat çekiciydi.

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        Aralarında Brad Pitt, Edward Norton, Ashton Kutcher, Colin Farrell, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Jessica Alba gibi isimlerin yer aldığı Hollywood yıldızları maçı ilgiyle izledi.

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        Paris Hilton, maça eşi Carter Reum ve iki çocuğuyla katıldı.

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        Hilton, maç öncesinde karşılaşmanın topunu sahaya getiren isimler arasındaydı. Ünlü isim, sahaya çocuklarıyla birlikte çıktı.

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        Kameralar tribünlerde Brad Pitt ile Edward Norton’ı yan yana maç seyrederken gösterdi.

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        Amerikalı oyuncu Joey King, bir Türkle evli olan ablasından dolayı Türkiye'yi yakından tanıyor. King, ABD-Türkiye maçında ay-yıldızlı forma giyerek Türk Milli Takımı'nı desteklemeyi tercih etti.

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        Ashton Kutcher, Colin Farrell ve Leonardo DiCaprio da kameraların maç esnasında ekrana taşıdığı isimler arasındaydı.

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        Tribünde yalnızca Hollywood yıldızları yoktu. Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de karşılaşmayı izleyen isimler arasındaydı.

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        Harris, eşi Douglas Emhoff ile birlikte tribünden fotoğraflarını sosyal medya sayfasına taşımayı da ihmal etmedi.

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        Ashton Kutcher

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        Owen Wilson

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        #Dünya Kupası
        #ünlüler
        #Brad Pitt
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