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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangınına ilişkin 7 zanlı tutuklandı! | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangınına ilişkin 7 zanlı tutuklandı!

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü fabrika yangınında yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili soruşturmada, aralarında görevden uzaklaştırılan Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı ve Zabıta Müdür Vekilinin de bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 09:53 Güncelleme:
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        Dilovası faciasında 7 tutuklama!

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin aralarında görevden uzaklaştırılan Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı ve Zabıta Müdür Vekilinin de bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 8 Kasım 2025'te çıkan yangına ilişkin yeni bilirkişi raporu doğrultusunda gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Güvenlik önlemleriyle emniyetten çıkarılan Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T. ve Zabıta Müdür Vekili N.B, Başkan Yardımcısı ve eski İmar ve Şehircilik Müdürü H.Ö, eski Zabıta Müdür Vekili C.T, eski Yapı Kontrol müdürleri C.S. ve S.S. ile görevdeki Yapı Kontrol Müdürü M.T. Gebze Adliyesine getirildi.

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        Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 şüpheli tutuklandı.

        NE OLMUŞTU?

        Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025'te çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Tuncay Yıldız da 15 Kasım'da yaşamını yitirmişti.

        Soruşturma kapsamında, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdür Vekili N.B. ve 3 zabıta personeli görevinden uzaklaştırılmıştı. Fabrika sahiplerinden olan ve tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren Kurtuluş Oransal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        DAVA VE CEZA İSTEMLERİ

        Yangına ilişkin, aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 8'i tutuklu, 2'si firari 16 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması 24 Mart'ta yapılmıştı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti Ravive Kozmetik'in yetkilileri Altay Ali ve İsmail Oransal'ı Marmara Ereğlisi'nde yakalandıkları eve götüren tutuklu sanık Onay Yürüklü'nün tahliyesine karar vermişti.

        Davanın 22 Mayıs'taki ikinci duruşmasında ise tutuklu Aleyna Oransal, Ünal Aslan ve Güven Demirbaş'ın tahliyesine, diğer 5 sanığın mevcut halinin devamına hükmedilmişti. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 97 sayfalık iddianamede, tutuklu kozmetik firması yetkilileri Altay Ali ve kardeşi İsmail Oransal ile ortak üretim yaptığı değerlendirilen kozmetik firmasının tutuklu yetkilileri Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 7'şer kez müebbet, "olası kastla mala zarar verme" suçundan ise 3'er kez 5 ay 10 günden 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        Olayın yaşandığı fabrikaya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren Küresel OSGB firmasının işletmecisi firari Ü.Ç, sorumlu müdürü tutuklu Ünal Aslan ile iş güvenliği uzmanları M.D. ve S.Ç, fabrika binasının eski sahibi tutuklu Güven Demirbaş, binayı satın alan şirketin yetkilileri C.Ö.Y, Ö.Y. ve Ö.Y'nin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istenilen iddianamede, kozmetik firması yetkililerinin kaçmasına yardım ettikleri gerekçesiyle tutuklu şüpheliler Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü ile tutuksuz Ö.A. ve Abdurrahman Bayat için "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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