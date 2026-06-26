Beşiktaş yeniden EuroLeague'de!
EuroLeague yönetimi, yapılan toplantı sonrası EuroLeague'in gelecek sezondan itibaren 20 takımla oynanacağını açıkladı. Beşiktaş böylece, 20. takım olarak 13 yıl sonra EuroLeague'e geri döndü.
Giriş: 26 Haziran 2026 - 11:48 Güncelleme:
EuroLeague yönetimi, ligin gelecek sezondan itibaren 20 takımla oynanacağını açıklarken, Beşiktaş 20. takım olarak EuroLeague'e dahil oldu.
Ekonomik sorunlar yaşayan Monaco’nun yerine siyah-beyazlılar 13 hissedarın oyuyla EuroLeague’e alındı.
13 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ!
Beşiktaş tam 13 yıl aradan sonra yeniden EuroLeague'e döndü. Siyah-beyazlılar son olarak 2012-2013 sezonunda EuroLeague'de boy göstermiş ve Erman Kunter yönetiminde son 16'ya yükselme başarısı göstermişti.
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