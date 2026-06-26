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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Son dakika: Beşiktaş yeniden EuroLeague'de!

        Beşiktaş yeniden EuroLeague'de!

        EuroLeague yönetimi, yapılan toplantı sonrası EuroLeague'in gelecek sezondan itibaren 20 takımla oynanacağını açıkladı. Beşiktaş böylece, 20. takım olarak 13 yıl sonra EuroLeague'e geri döndü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 11:48 Güncelleme:
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        Beşiktaş, EuroLeague'de!

        EuroLeague yönetimi, ligin gelecek sezondan itibaren 20 takımla oynanacağını açıklarken, Beşiktaş 20. takım olarak EuroLeague'e dahil oldu.

        Ekonomik sorunlar yaşayan Monaco’nun yerine siyah-beyazlılar 13 hissedarın oyuyla EuroLeague’e alındı.

        13 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ!

        Beşiktaş tam 13 yıl aradan sonra yeniden EuroLeague'e döndü. Siyah-beyazlılar son olarak 2012-2013 sezonunda EuroLeague'de boy göstermiş ve Erman Kunter yönetiminde son 16'ya yükselme başarısı göstermişti.

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