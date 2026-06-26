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        Haberler Dünya Peş peşe iki depremle sarsılmıştı! Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor | Dış Haberler

        Peş peşe iki depremle sarsılmıştı! Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

        Venezuela'da dün 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde meydana gelen iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 235'e yükseldiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 12:19 Güncelleme:
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        Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

        Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları, yetkililer ile gönüllü ekiplerin koordinasyonunda sürdürülüyor.

        Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, ülkedeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 235'e yükseldiğini, 4 bin 300'den fazla kişinin ise yaralandığını bildirdi.

        Alvarado, ülkeyi vuran 2 büyük depremin ardından son durumu değerlendirdi. Depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 235'e çıktığını aktaran Alvarado, 4 bin 300'den fazla kişinin ise yaralandığını belirtti.

        La Guaira eyaletinin depremden en çok etkilenen yer olduğunu vurgulayan Alvarado, "Şu an için elimizde yeterli ilaç ve tıbbi malzeme stoku bulunmaktadır ancak yoğunluğu yönetebilmek adına lojistik ağımızı tamamen La Guaira ve Caracas çevresine kaydırıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, acil durumlar dışında hastaneleri meşgul etmemeleridir" ifadelerini kullandı.

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        Hasta yoğunluğu nedeniyle sahra hastanelerinin kurulumuna başlandığını dile getiren Alvarado, şunları kaydetti:

        "Tüm sağlık personelimize, doktorlarımıza, hemşirelerimize ve tıp öğrencilerimize çağrıda bulunuyorum; şu an her birinizin desteğine ihtiyacımız var. Yaralılarımıza hızlıca müdahale edebilmek için herkes en yakın sağlık merkezine intikal etmelidir. Sahra hastanelerinin kurulumuna başladık. Hedefimiz, hastane binalarındaki yükü hafifletmek ve durumu kritik olmayan hastaları buralarda tedavi ederek ameliyathaneleri ve yoğun bakımları durumu ağır olan depremzedelere ayırmaktır."

        Devlet kanalı VTV'nin haberine göre, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, La Guaira'yı ziyaret etti. Macuto bölgesinde açıklamalarda bulunan Rodriguez, çöken binaların arasından "mümkün olan en fazla sayıda insanı kurtarmayı" umduklarını belirtti.

        La Guaira'nın afet bölgesi ilan edildiğini hatırlatan Rodriguez, "Uluslararası yardım talebinde bulunduk, Dominik Cumhuriyetinden gelen ilk arama kurtarma ekipleri iniş yapmak üzere, önümüzdeki saatlerde ise diğer ülkelerden ekipler ulaşacak." diye konuştu.

        Venezuela'da 2 deprem meydana gelmişti

        ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem olduğunu bildirmişti.

        USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

        Depremin derinliğinin Yumarede 10, San Felipede ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

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