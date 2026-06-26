Kocasını öldürecekti! Tetiğe bastı ama...
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi 64 yaşındaki R.I.'ya, aynı yaştaki eşi M.I., çantasından çıkardığı silahı doğrultup tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı. Eşini öldürmeye çalışan M.I., gözaltına alındı. Olay anı ise kameraya yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.I., çıkarıldığı mahkemede, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı
Tekirdağ'da olay, Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Kartal Sokak’ta yaşandı. Burada bir büfeye giren M.I. (64) isimli kadın, içerde boşanma aşamasında olduğu eşi R.I. (64) ile karşılaştı.
TETİK TUTUKLUK YAPTI
M.I, yanındaki tabancayı R.I'ya doğrultarak tetiğe bastı ancak tabanca ateş almadı.
EŞİNİN ELİNDEN SİLAHI ALDI
Karısının elinden tabancayı almaya çalışan R.I, kabzanın çarpması sonucu yüzünden hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
"BİR ANLIK ÖFKE" DEDİ
Gözaltına alınan M.I'nın emniyetteki ilk ifadesinde, eşiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir anlık öfkeyle hareket ettiğini söylediği öğrenildi.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Kadının tabancayı kocasına doğrultması ve tabancanın tutukluk yapması üzerine yaşanan arbede iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
"ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN" TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.I., çıkarıldığı mahkemede, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.