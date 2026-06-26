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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece! | Son dakika haberleri

        Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 dereceye ulaştı!

        Antalya'da kavurucu sıcaklar etkili oluyor. Kentte sıcak hava ve yüksek nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık 47 dereceye yükseldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 14:20 Güncelleme:
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        Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece!
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        Antalya'da sıcak hava ve yüksek nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık 47 dereceye yükseldi.

        DHA'nın haberine göre bunaltıcı hava nedeniyle kent merkezi boş kaldı, denizde serinlemek isteyenler sahilde yoğunluk oluşturdu.

        Antalya'da hava sıcaklığı 34, deniz suyu sıcaklığı 30 derece, nem ise yüzde 70 ölçüldü. Hissedilen sıcaklığın 47 dereceye ulaştığı kentte, öğle saatlerinde bazı cadde ve sokaklar boş kaldı.

        Sıcaktan bunalıp denizde serinlemeyi tercih edenler sahillerde yoğunluk oluşturdu. Konyaaltı Sahili'ne gelenlerden bazıları denize girdi, bazıları şezlongda plaj şemsiyesinin altında vakit geçirdi. Çocuklar da aileleriyle eğlenceli anlar yaşadı.

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