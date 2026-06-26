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        Karaal'ın kaçırılmasında yeni görüntü! Aracına takip cihazı taktılar!

        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayda, Karaal'ın aracına şüphelilerin takip cihazı taktığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan soruşturmada 10 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından "yol kesmek sureti ile yağma" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 14:46 Güncelleme:
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        Karaal'ın kaçırılmasında yeni görüntü! Aracına takip cihazı taktılar!

        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın aracına şüphelilerin takip cihazı taktığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre görüntülerde, eski İBB çalışanı S.U.'nın beyaz renkli bir otomobille Karaal'ın evinin önüne geldiği ve park halindeki araca takip cihazı taktığı görüldü.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilk etapta gözaltına alınan 12 kişiden 6’sı tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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        Sürdürülen çalışmalar sonucu yapılan ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 10 kişi ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        CİHAZ OLAYDAN 4 GÜN ÖNCE TAKILMIŞ

        Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, eski İBB çalışanı S.U.'nın beyaz renkli bir otomobille Karaal'ın evinin önüne geldiği ve park halindeki araca takip cihazı taktığı anlar yer aldı. Yapılan incelemelerde takip cihazının kaçırılma olayından 4 gün önce takıldığı tespit edildi.

        10 TUTUKLAMA TALEBİ

        Öte yandan soruşturmada 10 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından “yol kesmek sureti ile yağma” suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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