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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye dünün kendi içine kapanık Türkiye'si değildir. Her alanda dünya ile bütünleşmiş, büyük devletlerin saygı duyduğu bir Türkiye var. Küresel krizlerle her yüzleşmemizi siyasi ve ekonomik kazanımlara dönüştürecek şekilde yeni fırsatlara ve kıtalara ilerleyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Devlet, özel sektör el ele ihracat çıtımızı çok daha yükseklere taşıyacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 16:03 Güncelleme:
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        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

        İhracat günümüzde artık mal alıp başka bir yere satmanın ötesindedir. Sizler kimi zaman bir ihracatçı, kimi zaman bir gönül elçisi, kimi zaman ise önümüze çıkan engelleri omuzluyorsunuz. Bu nedenle TİM çatışı altında çalışan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yanınızda olduk bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz.

        TİM'in amacı dış ticaret fazlası veren Türkiye'ye ulaşmaktır. Üzerinde Türkiye adı yazan her üründe bu ailenin emeği vardır. Türkiye'nin karşılaştığı tüm zorluklara rağmen nereden nereye geldiğimizi herkes görüyor. Kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık. İhracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız haline geldi. Mal ve hizmet ihracatımız 2025 yılında 395 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

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        İhracatta yakaladığımız ivme 2026 yılında da devam ediyor. 22 Mayıs tarihinde 2,4 milyar dolarla günlük ihracatta rekor kırdık. 2002 yılında 10 milyar dolar olan orta yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatımız 112 milyar dolara yükseldi.

        Bu rakamları daha da artırılmasını hedefliyoruz. Bir diğer hedefimiz ihracatımızı ülkemiz geneline yaymak. 22 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. Etrafındaki onca sıkıntı ve krizi rağmen ihracatımızdaki bu yükselişle mukayese edilecek çok az örnek var. Yakın coğrafyalardaki ihracat ağımızı daha fazla coğrafyaya yaymak istiyoruz.

        Uzak ülkelere ihracatımızı 2028'e kadar 50 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin payını yüzde 30'a çıkarmak için çalışıyoruz. Taşımayı kolaylaştırmak için dijitalleşmeyi kullanarak gümrük süreçlerini hızlandırıyoruz. Finansmana ulaşım ve çeşitliliği için adımlar atıyoruz. İhracat menzilimizi genişletecek destekleri artırıyoruz. Eximbank'ın sermayesini 100 milyar liraya çıkarttık. 5 ayda yüzde 31 artışla 26 milyar dolar destek verdik. Yıl sonunda 60 milyar dolarla inşallah rekor kıracak. Türk Ticaret Bankası 73,6 milyar lira destek verdi. İhracatı Geliştirme AŞ ise 228 milyar liralık kredisine 200 milyar lira değerinde kefalet sağladı. Merkez Bankamızın reeskont kredileri 1 trilyon 300 milyar lira oldu.

        Biliyorsunuz daha önce 300 milyon lira olan reeskont kredilerinin günlük limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. İlave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz. 3 yıl önce 300 milyon lira olan limiti yaklaşık 17 kat artırarak 5 milyara çıkarıyoruz.

        Türkiye dünün kendi içine kapanık Türkiye'si değildir. Her alanda dünya ile bütünleşmiş, büyük devletlerin saygı duyduğu bir Türkiye var. Küresel krizlerle her yüzleşmemizi siyasi ve ekonomik kazanımlara dönüştürecek şekilde yeni fırsatlara ve kıtalara ilerleyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Devlet, özel sektör el ele ihracat çıtımızı çok daha yükseklere taşıyacağız.

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