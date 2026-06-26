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        Haberler Dünya İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ı tehdit etti | Dış Haberler

        İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ı tehdit etti

        İsrail Savunma Bakanı Katz, "Eğer İran İsrail'e saldırırsa, bu şimdiye kadarki en büyük hatası olacak" tehdidinde bulundu ve böyle bir durumda hiçbir şeyin kendilerini durduramayacağını ileri sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 16:04 Güncelleme:
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        İsrail Savunma Bakanı İran'ı tehdit etti

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin Lübnan'da işgal ettikleri bölgelerden çekilmeleri yönündeki mesajına tehditle yanıt verdi.

        Katz, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı İbranice ve Farsça paylaşımlarda, Kaani hakkında daha önce sosyal medyada yayılan bir takım iddialara işaret ederek "Görünüşe göre işbirlikçi imajı, bu gülünç tehditler yığınına kıyasla ona çok daha fazla yakışıyordu." ifadesini kullandı.

        "Eğer İran İsrail'e saldırırsa, bu şimdiye kadarki en büyük hatası olacak." tehdidinde bulunan Katz, böyle bir durumda hiçbir şeyin kendilerini durduramayacağını ileri sürdü.

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        Kaani, İsrail'in Lübnan topraklarından kendi iradesiyle çekilmesi gerektiğini aksi takdirde çıkarılacaklarını dile getirmişti.

        İsrail'in Lübnan'ın tamamını terk etmesi gerektiğini vurgulayan Kaani, "Bu topraklar işgalcilerin oyun alanı değil, direniş ve azim alanıdır. Siyonistler bugün kendi özgür iradeleriyle geri çekilmezlerse, yarın aşağılanma ve çaresizce yenilgi içinde kaçmak zorunda kalacaklardır." ifadelerini kullanmıştı.

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, 17 Nisan'da geçici ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuş daha sonra uzatılan ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde saldırıları devam etmişti.

        Bu süreçte ABD arabuluculuğunda Washington'da İsrail-Lübnan müzakereleri sürerken, müzakerelerin bu hafta gerçekleştirilen son turunda, ABD planı kapsamında bazı "pilot" bölgeler belirlenerek İsrail ordusunun bu bölgelerden çekilmesi ve Lübnan ordusunun buralara konuşlandırılmasının ele alınacağı bildirilmişti.

        ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptında "Lübnan'da ateşkes" vurgusu yapılması Tel Aviv ile Washington yönetimleri arasında tansiyonun yükselmesine neden olmuş, başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrailli yetkililer, Lübnan'da işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini savunmuştu. Müzakerelerde Lübnan'da ateşkesi izlemek için yeni bir mekanizma kurulacağı ve İran'ın bu mekanizmaya temsilci göndereceği bilgisine yer verilmişti.

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