DSS ilaçlama şirketine Böcek ailesinden sonra ikinci iddianame!

Fatih'te geçtiğimiz Kasım ayında hayatını kaybeden Böcek ailesinin konakladığı otelde ilaçlama yapan “DSS İlaçlama” şirketinin Böcek ailesinin ölümünden önce nisan 2025’te Şişli’de bir evde yaptığı ilaçlama sonrası 3 yaşındaki Karan Yazıcı'nın da ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, DSS İlaçlama şirketinin sahibi Zeki Kışı, oğlu Serkan Kışı ve ilaçlamayı yapan Serhat Tuncer hakkında “bilinçli taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

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TARIM İLACI İLE İLAÇLAMA YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 18 Nisan 2025 tarihinde Şişli’deki Kutla Apartmanında yaşayan Feruza Turgunova’nın evindeki böceklenme nedeniyle "DSS İlaçlama" isimli şirket ile anlaştığı belirtildi. Şirket çalışanı şüpheli Serhat Tuncer'in aynı gün apartmana gelerek söz konusu daireye içerisinde tarım ilacı olarak bilinen ölümcül "Alüminyum fosfit" etken maddesi bulunan kimyasallarla ilaçlama yaptığı ifade edildi.

ALT KATTAKİ ZEHİRLİ GAZ MUTFAK CAMINDAN ÜST DAİREYE SIZDI

Şüpheli Serhat Tuncer’in ilaçlama sonrası dairenin kapılarını bantlamasına rağmen, zehirli gazın çıkması için mutfak camını bilerek açık bıraktığı, açık bırakılan mutfak camından ve havalandırma boşluklarından sızan ölümcül zehirli gazın, üst katta ikamet eden Şahin ve Gamze Özlem Yazıcı çifti ile oğulları Karan Yazıcı'nın dairesine dolduğu anlatıldı. Karan Yazıcı’nın 20 Nisan gecesi ağır zehirlenme şikayetleriyle hastaneye kaldırıldığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, anne ve babanın da yaralandıkları belirtildi.

TALİMATLARI BÖCEK AİLESİ SANIKLARINDAN ALDI

İddianameye göre şüpheli Serhat Tuncer savunmasında, ilaçlama mesleğiyle ilgili yeterlilik belgesi bulunmadığını, işi diğer bir çalışandan öğrendiğini, ilaçlanan evde mutfak camını açık bırakmasının kendisine öğretilen uygulama yöntemi olduğunu söyledi. Kullandığı ilacın alüminyum fosfit isimli tabletler olduğunu söyleyen şüpheli Tuncer, işe ilişkin talimatları şüpheli Serkan Kışı’dan aldığını, müşterilerden tahsil edilen ücretlerin ise Serkan Kışı ve ve Zeki Kışı’nın hesaplarına gönderildiğini söyledi.

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FİRMA SAHİPLERİ YALANLADI

Şüpheli Serkan Kışı ifadesinde, şirketin babası Zeki Kışı’ya ait olduğunu, kendisinin yalnızca belirli günlerde şirket telefonlarına bakarak yardımcı olduğunu, ilaçların temini ve kullanımı konusunda bilgisinin olmadığını, olay tarihinde suç mahallinde bulunmadığını söyledi. Şüpheli Zeki Kışı savunmasında, DSS İlaçlama isimli şirketin sahibi olduğunu, çalışanların yevmiye usulü sigortasız çalıştıklarını, ilaçların çalışanlar tarafından su ile karıştırılarak uygulandığını, ilaçlama işlemine kendisinin müdahil olmadığını söyledi.

“KAPILARI BANTLADIM SORUN OLMAZ”

Tanık Tayfun Çalışkan ise ifadesinde, şirkette çalıştığı dönemde kendilerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmediğini, kullanılacak kimyasalların içeriği hakkında bilgilendirilmediklerini ve sadece kendilerinin ilaçlama yapılacak adreslere yönlendirildiklerini söyledi. Tanık Çalışkan, şüpheli Serkan Kışı’nın kendilerine ‘maske takmasanız bile bir şey olmaz.’ şeklinde söylemlerde bulunduğunu ve şirketteki güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle işten ayrıldığını söyledi. Evini ilaçlatan Feruza Turgunova da tanık olarak alınan ifadesinde, ilaçlamayı yapan şahsa yan dairedeki komşulara zarar gelip gelmeyeceğini sorduğunu belirterek, bu kişinin kendisine, “kapıları bantladığını ve bir sorun olmayacağını’ söylediğini anlattı.

ADLİ TIP “BÖCEK İLACINDAN ÖLDÜ” DEDİ

İddianamede, ATK raporuna yer verildi. Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunun raporunda Kaan Yazıcı’nın kan örneklerinde normal değerlerin üzerinde alüminyum ve çinko tespit edildiği, histopatolojik incelemelerde iç organlarda vakuoler değişiklikler saptandığı belirtilerek ölümünün böcek ilacı zehirlenmesi sonucu meydana geldiğinin kesin olarak tespit edildiği ifade edildi. Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu da müştekiler Gamze Özlem ve Şahin Yazıcı'nın yaralanmalarının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu belirtti.

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“ALAKAM YOK” DEDİ, 192 KEZ KONUŞTU

İddianamede, şüphelilerin HTS ve BAZ kayıtlarının incelendiği belirtilerek, olayla bağlantısı olmadığını iddia eden şüpheli Serkan Kışı’nın suç tarihi aralığında ilaçlamayı yapan şüpheli Serhat Tuncer ile tam 192 kez, şirket sahibi babası Zeki Kışı ile ise 145 kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, bu nedenle Serkan Kışı’nın işletme içerisindeki aktif ve yönlendirici rolünün teyit edildiği ifade edildi. Kışı’nın ayrıca, elaman alımı konusunda ilanlar verdiği tespit edildi.

BÖCEK AİLESİNİ DE ZEHİRLEDİLER

İddianamede, şüphelilerin hukuki durumları ve kusur dağılımları yönünden inceleme yapıldığı, şüphelilerin sahip ve yöneticisi olduğu DSS İlaçlama firmasına yönelik yürütülen ve İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması devam eden Böcek Ailesi’nin zehirlenme vakasına ait resmi kurum raporları ile dava içeriğine göre şüphelilerin kusur durumlarının ağırlaştığı ifade edildi.

İZİNSİZ VE KAÇAK FAALİYET GÖSTERDİLER

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü raporunda Sağlık Bakanlığı'nın Çevre Sağlığı Bilgi Sisteminde (CEVSİS) yapılan incelemede DSS İlaçlama firmasına ait hiçbir kaydın bulunmadığı ve tamamen izinsiz kaçak olarak faaliyet gösterdiğinin resmi olarak saptandığı ifade edildi.

TEHLİKELİ KİMYASALLARI BİLİNÇSİZCE KULLANDILAR

Şüpheli Serkan Kışı’nın işletmenin fiili yöneticisi konumunda olduğu, ilaçlama faaliyetini yürütecek personeli işe aldığı, kullanılacak kimyasalları temin ederek personeli yönlendirdiği, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almaktan imtina ederek tehlikeli kimyasalların bilinçsizce meskenlerde kullanılmasına zemin hazırladığı anlatıldı. Şüpheli Zeki Kışı’nın ise faaliyet yürüten şirketin yasal sahibi ve işvereni sıfatıyla bakanlık kaydı olmayan firmasında yetkisiz ve eğitimsiz personeli sigortasız çalıştırdığı, faaliyetlerin insan sağlığına uygunluğunu denetleme yükümlülüğünü yerine getirmediği ve ticari kazanç sağladığı kaçak işletmede tehlikeli kimyasalların usulsüz kullanımına göz yumduğu ifade edildi.

Fotoğraflar: İHA