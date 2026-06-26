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        Haberler Gündem Politika Son dakika: ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa çalışmaları ve terörsüz Türkiye açıklaması | Son dakika haberleri

        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa çalışmaları ve Terörsüz Türkiye açıklaması

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni anayasa çalışmaları ile Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni anayasaya ilişkin, "Kendi mutfağımızda hazırlıklarımızı sürdürüyor, bakış açılarımızı geliştiriyoruz" diyen Yılmaz, Terörsüz Türkiye kapsamındaki yasal düzenleme için ise, "Bu döneme yetişmesi için bir gayret var. Yasa Meclis'e gelecek" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 15:05 Güncelleme:
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        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Basın Federasyonu'nun Anadolu Sohbetleri programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, yeni anayasa çalışmaları ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        "KENDİ MUTFAĞIMIZDA HAZIRLIĞIMIZI YAPIYORUZ"

        Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin konuşan Yılmaz, "Yeni anayasa hepimizin ortak arzusu. Bu bir partinin yapacağı bir iş değil. Cumhur İttifakı olarak da bizim anayasa değiştirme çoğunluğumuz da yok.

        Diğer partilerle de Meclis'te bir araya gelerek çözmemiz gereken bir mesele. Burada da çağrı yapıyoruz, sıkılı yumruklarla değil prensiplerle müzakere etmeyi baştan kabul ederek gelmek gerekiyor. Bu anlayış içinde katı maddeler şeklinde değil, yaklaşımlar şeklinde anayasadaki çeşitli konulara politika yaklaşımlarımızı şekillendiriyoruz.

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        Bu yaklaşımlarla yarın bir iklim oluştuğunda hazır olmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, benim başkanlığımda bir grup oluşturmuştu. 20'den fazla toplantı yaptık orada. Kendi mutfağımızda bu hazırlığımızı yapıyoruz, bakış açılarımızı geliştiriyoruz.

        Aşağı yukarı, çalışmalarımız tamamlandı diyebiliriz. Tamamlayıcı şeyler de var. Yeni anayasada gelecek odaklı bakmak durumundayız. Gençlerin sürece katılması çok önemli." dedi.

        "HER KONUYU TARTIŞIYORUZ"

        Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin çalışma olup olmadığına ilişkin, "Spesifik bir çalışma yapmıyoruz biz. Anayasanın geneline yönelik bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışma içinde her konuyu tartışıyoruz elbette. Çalışma tamamlanınca Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Diğer partilerle görüşeceğiz elbette" dedi.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

        Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemelere de değinen Yılmaz, "Bu döneme yetişsin diye bir gayret var. Meclis'in kapanma tarihi çok net değil. Temmuz sonu gibi. İsterse biraz daha uzatabilir ihtiyaç olursa.

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        Dolayısıyla bu Meclis'in iradesine kalmış. Meclis'e gelecek bu yasa. Komisyonda, Genel Kurul'da tartışmalarla son halini almış olacak. Meclis'in iradesinde olan bir konu. Bir taraftan, 'Silahları bırakın gelin, gerekli düzenlemeleri yapalım' deniyor. Örgüt de 'Ben bırakacağım ama nasıl bir yasal çerçeve ile karşı karşıya kalacağım' diyor.

        Burada yasa mühendisliği çalışmasına ihtiyaç var gibi görünüyor. Aynı yasanın içinde bir anlamda bu iki durumu karşılayacak bir yaklaşım. Yasal olarak neyle muhatap olunduğu belirlenmiş olacak. Ama bunun harekete geçişi belli koşullara ve takvime bağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

        Yılmaz, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın statüsü ile ilgili soru üzerine, "Şu anda yasal çalışmanın odaklandığı nokta belli. Örgütün kendisini feshetmesi, silahları bırakması ve buradaki farklı gruplara ilişkin Meclis komisyonundaki ana çerçeve neyse o çerçeve içinde hareket edilecek" değerlendirmesinde bulundu.

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