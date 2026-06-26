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        Haberler Magazin Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek'ten miras açıklaması: Hepsini satacağız

        Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek'ten miras açıklaması: Hepsini satacağız

        Ocak ayında hayatını kaybeden Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek, ünlü şarkıcının mirasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Miras haktır" diyen abla Ürek, "Hepsini satacağız" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 16:11 Güncelleme:
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        15 Ekim 2025'te geçirdiği kalp krizinin ardından uzun süre hastanede tedavi gören Fatih Ürek, 30 Ocak'ta vefat etmişti. 59 yaşında hayatını kaybeden şarkıcının cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmişti.

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        Fatih Ürek’in mirasının kardeşleri arasında kriz çıkardığı iddia edilmişti. Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Ürek'in ablası Selvi Ürek, Nişantaşı'nda görüntülendi.

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        Selvi Ürek, "Fatih hastaneydeken asılsız haberler çıktı. Kardeşler arasında bir sıkıntı yok" dedi.

        Ürek, "Seyrantepe'deki evindeki eşyaları Ataşehir'deki evine taşıdık. Fatih'in onlarca kıyafeti ve ayakkabıları çıktı. Herhalde 500 tane ayakkabısı bulunuyor. Para edecek çok kıyafet var çünkü kıyafetlere çok para yatırıyordu. Kürklerini de satacağız. Hepsini satacağız. Bir kısmını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne gönderdim. Eğitime ve biraz da hayvanlar için bağış yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        Ünlü şarkıcının Bodrum'daki evi hakkında da konuşan abla Selvi Ürek, "Miras haktır. Evi satıp, kardeşler olarak ev almak isteyenler var" diye konuştu.

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        Fatih Ürek'in borçları olduğunu da belirten Selvi Ürek, "Çok maddi birikimi yok. Vergi ve bankalara kredi borcu varmış. Borçların büyük kısmını kendi kaynaklarıyla ödedik. Çok az miktar kaldı onu da hallediyoruz" açıklamasını yaptı.

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        Fatih Ürek’in Bodrum’da yaklaşık 170 milyon TL değerinde bir malikane, Ataşehir’de 5 daire, bankada nakit varlık, yaklaşık 6 milyon TL değerinde otomobil ile mücevherlere sahip olduğu belirtilmişti.

        Merhum şarkıcının ayrıca Sevgi ve Nurgül adında iki kız kardeşi daha var.

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        #fatih ürek
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