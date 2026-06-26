Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek'ten miras açıklaması: Hepsini satacağız

Selvi Ürek, "Fatih hastaneydeken asılsız haberler çıktı. Kardeşler arasında bir sıkıntı yok" dedi.

Ürek, "Seyrantepe'deki evindeki eşyaları Ataşehir'deki evine taşıdık. Fatih'in onlarca kıyafeti ve ayakkabıları çıktı. Herhalde 500 tane ayakkabısı bulunuyor. Para edecek çok kıyafet var çünkü kıyafetlere çok para yatırıyordu. Kürklerini de satacağız. Hepsini satacağız. Bir kısmını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne gönderdim. Eğitime ve biraz da hayvanlar için bağış yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının Bodrum'daki evi hakkında da konuşan abla Selvi Ürek, "Miras haktır. Evi satıp, kardeşler olarak ev almak isteyenler var" diye konuştu.