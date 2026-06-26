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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Dış basında Türkiye-ABD maçı yankıları: Türkler itibarını korudu

        Dış basında Türkiye-ABD maçı yankıları: Türkler itibarını korudu

        2026 Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımımız, ABD'yi 3-2'lik skorla mağlup etmesine karşın turnuvaya veda etti. Ay-yıldızlıların bu galibiyeti, dış basında da geniş yankı buldu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 18:47 Güncelleme:
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        A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası D Grubu son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2'lik skorla mağlup etti.

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        Ay-yıldızlılar buna karşın ABD, Avustralya ve Paraguay'ın olduğu grupta sonuncu olarak turnuvaya veda etti.

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        Bizim Çocuklar'ın bu galibiyeti ve turnuvaya veda etmesi, dış basında geniş yankı buldu. İşte atılan manşetler...

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        New York Post: Rüya gibi geçen serüvende bir aksaklık yaşanması kaçınılmazdı.

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        Bild: Türkiye son dakika çılgınlığı sayesinde kazandı.

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        A Bola: Türkiye, ABD'nin namağlup serisini bozdu.

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        Daily Telegraph: ABD, grup finalinde son nefeste Türkiye'ye yenildi.

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        Le Figaro: Türkiye onurunu kurtardı.

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        RMC Sport: Türkler itibarını korudu, ABD ilk sırada yer aldı.

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        USA Today: ABD'yi Dünya Kupası son 32 turunda Bosna-Hersek bekliyor.

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        Los Angeles Times: Mauricio Pochettino'nun kadro kumarı Türkiye karşısında işe yaramadı.

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        ESPN: ABD Milli Takımı, Türkiye'ye karşı aldığı yenilgiden ders çıkarmalı.

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        El Desmarque: Arda Güler uyuyan bir devi çok geç uyandırdı.

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