Dış basında Türkiye-ABD maçı yankıları: Türkler itibarını korudu
2026 Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımımız, ABD'yi 3-2'lik skorla mağlup etmesine karşın turnuvaya veda etti. Ay-yıldızlıların bu galibiyeti, dış basında da geniş yankı buldu...
A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası D Grubu son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2'lik skorla mağlup etti.
Ay-yıldızlılar buna karşın ABD, Avustralya ve Paraguay'ın olduğu grupta sonuncu olarak turnuvaya veda etti.
Bizim Çocuklar'ın bu galibiyeti ve turnuvaya veda etmesi, dış basında geniş yankı buldu. İşte atılan manşetler...
New York Post: Rüya gibi geçen serüvende bir aksaklık yaşanması kaçınılmazdı.
Bild: Türkiye son dakika çılgınlığı sayesinde kazandı.
A Bola: Türkiye, ABD'nin namağlup serisini bozdu.
Daily Telegraph: ABD, grup finalinde son nefeste Türkiye'ye yenildi.
Le Figaro: Türkiye onurunu kurtardı.
RMC Sport: Türkler itibarını korudu, ABD ilk sırada yer aldı.
USA Today: ABD'yi Dünya Kupası son 32 turunda Bosna-Hersek bekliyor.
Los Angeles Times: Mauricio Pochettino'nun kadro kumarı Türkiye karşısında işe yaramadı.
ESPN: ABD Milli Takımı, Türkiye'ye karşı aldığı yenilgiden ders çıkarmalı.