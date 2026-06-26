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        Anasayfa Video Bugün Ne Oldu? 26 Haziran 2026 haberleri: Böcek ailesi davasında karar, CHP'de "özel birim" kuruldu, Özgür Özel Diyarbakır'da, Dünya Kupası'na galibiyetle veda

        Bugün Ne Oldu? 26 Haziran 2026 haberleri: Böcek ailesi davasında karar, CHP'de "özel birim" kuruldu, Özgür Özel Diyarbakır'da, Dünya Kupası'na galibiyetle veda

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 17:39 Güncelleme:

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

        BÖCEK AİLESİ DAVASINDA KARAR

        Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelde zehirlenen Böcek ailesinin ölümüyle ilgili görülen davada karar çıktı. İlaçlama şirketinin sahibi Zeki Kışı ve oğluna 18 yıl, ilaçlamayı yapan Doğan Cağferoğlu'na 12 yıl 2 ay, otel sahibi Hakan Oğlak'a 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi, 2 otel çalışanı beraat etti. Bu arada ilaçlama şirketinin, Şişli'de bir evde yaptığı ilaçlama sonrası 3 yaşındaki Karan Yazıcı'nın da ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı. Bu olayla ilgili de 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

        YENİDEN GÖRÜLEN LEYLA AYDEMİR DAVASINDA KARAR

        Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden görülen davada, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir'i 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 

        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN SÜREÇ MESAJI

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni anayasaya ilişkin, "Kendi mutfağımızda hazırlıklarımızı sürdürüyor, bakış açılarımızı geliştiriyoruz" derken, Terörsüz Türkiye kapsamındaki yasal düzenleme için ise, "Bu döneme yetişmesi için bir gayret var. Yasa Meclis'e gelecek" ifadelerini kullandı. 

        CHP'DE “ÖZEL BİRİM” KURULDU

        CHP'de hakkında yolsuzluk ve rüşvet iddiası olan belediyelere yönelik inceleme yapacak özel bir birim kuruldu. Hukuk servisi bünyesindeki birimde, avukatlar, denetçiler ve özellikle maliye alanında uzman isimler yer alıyor. 

        ÖZGÜR ÖZEL DİYARBAKIR'DA

        Özgür Özel, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gitti. Ulu Cami'de Cuma Namazı'nı kılan Özel daha sonra Tahir Elçi'nin öldürüldüğü Ayaklı Minare'ye karanfil bıraktı. Burada yaptığı açıklamada, "Dün akşam saatlerinde avukatını çağırarak bize selam yollayan Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık." dedi.

        SUÇ ÖRGÜTLERİNE 48 OPERASYON! 841 KİŞİYE ADLİ İŞLEM

        Öte yandan Adalet Bakanı Bakanı Akın Gürlek, bu sabah ülke çapında gerçekleştiriln eş zamanlı operasyonlarla ilgili bilgi verdi. Gürlek, 48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu.

        APPLE TÜRKİYE’DEN BÜYÜK ZAM

        Apple, küresel çip ve depolama krizi nedeniyle Türkiye'de Mac, iPad, Apple TV ve HomePod fiyatlarını önemli ölçüde yükseltti. En dikkat çeken zam Mac Studio'da 90 bin TL olurken, MacBook Pro ve iPad Pro modellerinde de binlerce liralık artışlar yaşandı. iPhone, Apple Watch ve AirPods ise bu zam dalgasından etkilenmedi.

        DÜNYA KUPASINA GALİBİYETLE VEDA

        2026 Dünya Kupası D Grubu son hafta maçında A Milli Takımımız, ABD'yi 3-2 mağlup etti. İlk iki maçta aldığı mağlubiyetle turnuvaya erken veda eden milliler böylece son maçından galibiyetle ayrıldı. Ayrıca bu maçta Türkiye, 2002 Dünya Kupası'nda İlhan Mansız'ın Güney Kore'ye karşı kaydettiği golün ardından Arda Güler’in gölüyle turnuvada ilk kez gol kaydetmiş oldu.

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