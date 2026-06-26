Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
Usta sanatçı Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberin ardından birçok ünlü isim, üzüntüsünü dile getirdi
Hülya Koçyiğit: Bazı insanlar sadece filmlerde rol almaz. Bir döneme, bir ülkenin hafızasına ve milyonların kalbine iz bırakır. Sevgili Kadir, yıllarca aynı perdeyi, aynı heyecanı ve aynı sanata olan tutkuyu paylaştık. Senin duruşun, sanatına olan bağlılığın ve unutulmaz karakterlerin, Türk sinemasının en kıymetli miraslarından biri olarak yaşamaya devam edecek. Hayatın boyunca yalnızca iyi bir sanatçı değil, vicdanının sesini dinleyen cesur bir insan oldun. Terörsüz, huzurlu ve barış içinde bir Türkiye hayalini dile getirdiğin, insanların acılarının son bulmasını istediğin için zaman zaman ağır sözlerle yargılandın, haksız eleştirilerin hedefi oldun. O eleştirilerin seni ne kadar kırdığını bilenler bilir. Oysa sen, düşüncelerini hiçbir çıkar gözetmeden, ülkenin geleceğine dair samimi bir umutla ifade ettin.
Bugün seni uğurlarken, keşke birbirimizi yargılamadan dinlemeyi, farklı düşüncelere rağmen saygıyla yaklaşmayı daha çok başarabilseydik diye düşünüyorum. Belki de geride bıraktığın en önemli hatıralardan biri, sanatın yanında vicdanınla yaşamayı seçmiş olmandır. Ardında yalnızca filmler değil; dostluklar, anılar ve hiç silinmeyecek izler bıraktın. Seni tanımış, aynı yolu yürümüş olmaktan her zaman büyük bir onur duydum. Kalbimde daima sevgi ve saygıyla yaşayacaksın. Mekânın cennet, ruhun ışıklar içinde olsun.
Cem Yılmaz: Kıymetli büyüğümüz, sinemamızın devi Kadir İnanır ağabeyimizin mekânı cennet olsun. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Gönüllerde yaşayacak, unutulmayacaktır.
Nebahat Çehre: Bazı vedalar sadece bir insanı değil, bir dönemi de alıp götürür... Birlikte paylaştığımız yıllar, aynı karelere sığan anılar ve geride bıraktığın izler hiç silinmeyecek. Seni daima sevgiyle ve özlemle hatırlayacağız. Işıklar içinde uyu.
Ata Demirer: Tam da seninle sohbet ettiğim 2010 yazı mahallesindeyim. Kadir ağabey, ışıklar içinde yat, Allah rahmet eylesin.
Itır Esen: Çok üzgünüm, devrin daim olsun.
Melek Baykal: Nurlarda uyu... Bir devir kapandı. Efsane Kadir İnanır’ı kaybetmişiz maalesef.
Gonca Vuslateri: Güle güle ustam... En kıymetli dert ortağımız, kol kanat gerenimiz; anlamı asla ama asla bozulmayacak, her zaman bizimle kalacak olan o hatıranla...
Demet Akalın: Güle güle koca çınar.
Sinan Akçıl: Tavrınla, kadınına sahip çıkışınla, adam gibi duruşunla bir dönemin büyük simgesiydin Kadir baba... Kaybetmişiz seni... Mekânın cennet olsun.
Fırat Çelik: Nur içinde uyu usta.
Hülya Avşar: Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun, mekânı cennet olsun.
Kenan Doğulu: İlk ilhamlarımız, gençlik gözyaşlarımız, aşklarımıza beyaz bir perde olmuş ülkemizin ve dünya sinemasının dev sanatçısı, kıymetli ağabeyim Kadir İnanır'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Mekânı cennet olsun.
Mustafa Sandal: Mekânı cennet olsun.
Hatice: Bir kuşak onun filmleriyle büyüdü. Adaletin, sevginin, cesaretin yüzü oldu. Şimdi geriye; unutulmayacak sahneler, unutulmayacak bir duruş kaldı. Hoşça kal büyük usta.
Nuri Alço: Sevgili Kadir İnanır’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Birlikte geçen koca bir ömür, biriktirdiğimiz sayısız hatıra öksüz kaldı... Başımız sağ olsun.
Songül Öden: Canım Kadir ağabey... Tarifsiz üzgünüm. Memleketimizin başı sağ olsun.
Deniz Çakır: Efsaneler ölümsüzdür.
Ajda Pekkan: Büyük bir değeri daha kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim… Sinemamıza kattığınız unutulmaz eserler, zarafetiniz ve bıraktığınız iz daima yaşayacak. Anılarımızda ve kalbimizde her zaman çok özel bir yeriniz olacak. Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekânınız cennet olsun.
Göksel: Çok üzgünüm.
Ezgi Mola: Çok üzgünüm, başımız sağ olsun.
Emel Sayın: Türk sinemasının değerli isimlerinden Kadir İnanır’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum.
Sibel Can: Kalbimde tarifsiz bir hüzün var... Kadir İnanır, Türkiye demekti. Türk sinemasına bıraktığı eşsiz eserler nesiller boyu yaşayacak. Selvi Boylum Al Yazmalım'daki o son bakışı hiçbir zaman unutulmayacak. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına sabır diliyorum. Mekânın cennet olsun, Kadir ağabeyciğim.
Merve Özbey: Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun.
Cihangir Ceyhan: Hoşça kal iki gözüm.
Celil Nalçakan: En yakışıklımız da gitti… Başımız sağ olsun.
Zafer Algöz: Ülkemizin başı sağ olsun, mekânı cennet olsun.
Selçuk Yöntem: O güzel gülüş, o karizma… Türk sinemasının unutulmaz yüzlerinden biri daha aramızdan ayrıldı. Işıklar içinde uyu.
Bülent Şakrak: Efsanemizsin Kadir ağabey.
Ezgi Mola: Kadir İnanır... Türk sineması bir kıymetlisini daha yitirdi. Tüm sevenlerine, yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun
Nazan Öncel: Al Yazmalım'ın İlyas'ı, Kırık Bir Aşk Hikâyesi’nin Fuat'ı, Bodrum Hâkimi'nin Ömer'i, Tatar Ramazan’ın Ramazan'ı, Devlerin Aşkı'nın Tarık'ı... Türkiye'nin kıymetli Kadir İnanır'ı, biz seni çok sevdik. İçimdeki bayrak yarıya indi. Başımız sağ olsun; huzurla uyusun.
Hamdi Alkan: Çok üzgünüm. Birlikte çalışmak nasip olmuştu... Mekânın cennet olsun.
Gülben Ergen: Çok üzgünüm… Benim değerli büyüğüm… Marziye’nin kıymetlisi... Bana kattıklarınız, tüm öğretileriniz için sizi hep minnetle ve saygıyla anacağım. Kadir İnanır Tüm ailesine, milyonlarca sevenine sabırlar dilerim. Başımız sağ olsun.
Merve Dizdar: Çok çok çok üzgünüm. Başta ailesinin sonra da tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Muhteşem bir sanatçı. Mekânın cennet olsun Kadir İnanır. Hep kalbimde olacaksın, kıymetlimiz.
Güven Hokna: Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır'ı kaybetmişiz. Filmleriyle her daim hatırlayacağız. Mekânı cennet olsun, nurlarda uyusun.
Ali Sunal: Hoşça kal yakışıklım… Sana olan hayranlığım hiç bitmeyecek…
Erdal Özyağcılar: Temiz yürekli, dosdoğru insan; Türk sinemasının 'adam gibi adam'ı, nurlar içinde yat.
Arzum Onan: Başımız sağ olsun.
Nilüfer Yumlu: Bir yıldız kaydı bugün.
Kerem Alışık: Ah, benim insanları insan kalbi ile seven Kadir ağabeyim... Sıcak ekmek kokuları bıraktın bağrımızda... Öyle güzel bakardı ki; bakışından tanırdık kendisini. Öyle güzel gülerdi ki; gülüşünden sevda akardı. O güldü, sinema güldü... O güldü, yüzümüzde güller açtı. Karanlık bir sinema salonuna giren parlak bir yıldız gibiydi her devirde. Gülüşünü ayrı, kendisini ayrı sevdik. Şimdi tüm sevenlerini bırakıp çok sevdiği arkadaşlarının yanına gitti. Sinemaya ömrünü, ömrünü de sinemaya vererek... Bugün Türk sinemasının en Kadir İnanır'ı sinemayı böyle terk edip gidince, artık hiçbir filmin yüzü gülmez ki. Mekânın cennet olsun Kadir ağabeyciğim, nur içinde yat.
Ayşegül Aldinç: Kadir İnanır’ın kaybına inanmak güç. Neden bazı insanlar ölümsüzmüş gibi gelir, hiç bilmiyorum? Yerinin dolması mümkün değil. Basında son görüntüsü yer aldığında hepimiz çok üzülmüş ve umuda yaslanmıştık. Ne yazık ki olmadı. Kadir İnanır adı, kendi yarattığı anlamın da dışında benim için de büyük anlam taşıyor. Bingöl’de zorlu koşullarda çekilen ilk sinema filmim Katırcılar’da, onunla ve diğer değerli oyuncularla başrolleri paylaşmak benim için büyük ayrıcalıktı. Efsanelerin ölmeyeceğini biliyoruz. Bedenen aramızda olmasa da güzel ve mutlu zamanlarımıza, anılarımıza eşlik eden hafızamızdaki güçlü yerini koruyacak… Kadir İnanır; efsanevi adı, etkin varlığı, kendinden sonra gelenlere örnek oluşu ve toplumsal olaylara bakış açısı ve ortaya koyduğu tavrıyla unutulmayacak. Bir de gülüşü… Gülmek o kadar yakışırdı ki… Mekânı cennet, ruhu şâd olsun. Türk sinemasının, sevenlerinin ve yakınlarının başı sağ olsun. Rahmetle…