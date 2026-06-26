Ünlülerden Kadir İnanır'a veda

Hülya Koçyiğit: Bazı insanlar sadece filmlerde rol almaz. Bir döneme, bir ülkenin hafızasına ve milyonların kalbine iz bırakır. Sevgili Kadir, yıllarca aynı perdeyi, aynı heyecanı ve aynı sanata olan tutkuyu paylaştık. Senin duruşun, sanatına olan bağlılığın ve unutulmaz karakterlerin, Türk sinemasının en kıymetli miraslarından biri olarak yaşamaya devam edecek. Hayatın boyunca yalnızca iyi bir sanatçı değil, vicdanının sesini dinleyen cesur bir insan oldun. Terörsüz, huzurlu ve barış içinde bir Türkiye hayalini dile getirdiğin, insanların acılarının son bulmasını istediğin için zaman zaman ağır sözlerle yargılandın, haksız eleştirilerin hedefi oldun. O eleştirilerin seni ne kadar kırdığını bilenler bilir. Oysa sen, düşüncelerini hiçbir çıkar gözetmeden, ülkenin geleceğine dair samimi bir umutla ifade ettin.

Bugün seni uğurlarken, keşke birbirimizi yargılamadan dinlemeyi, farklı düşüncelere rağmen saygıyla yaklaşmayı daha çok başarabilseydik diye düşünüyorum. Belki de geride bıraktığın en önemli hatıralardan biri, sanatın yanında vicdanınla yaşamayı seçmiş olmandır. Ardında yalnızca filmler değil; dostluklar, anılar ve hiç silinmeyecek izler bıraktın. Seni tanımış, aynı yolu yürümüş olmaktan her zaman büyük bir onur duydum. Kalbimde daima sevgi ve saygıyla yaşayacaksın. Mekânın cennet, ruhun ışıklar içinde olsun.