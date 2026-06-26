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        Haberler Dünya "İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemeli" | Dış Haberler

        "İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemeli"

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı, Anita Anand ile birlikte düzenledikleri ortak basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. ABD ile İran arasında süren müzakerelere değinen Bakan Fidan, "Hürmüz Boğazı'ndan kesintisiz ve serbest geçişin kalıcı olarak tesis edilmesinin elzem" olduğunu söylerken, İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemesi gerektiğini dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 19:23 Güncelleme:
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        "İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemeli"

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı, Anita Anand ile birlikte düzenledikleri ortak basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. ABD ile İran arasında süren müzakerelere değinen Bakan Fidan, "Hürmüz Boğazı'ndan kesintisiz ve serbest geçişin kalıcı olarak tesis edilmesi elzem" olduğunu söylerken, İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemesi gerektiğini dile getirdi.

        Öte yandan, Ukrayna ile Rusya arasında süren savaşa değinen Bakan Fidan, "Savaşın mümkün olan en kısa sürede diyalog yoluyla ve uluslararası hukuk temelinde sona ermesini istiyoruz." diye konuştu.

        Kanada ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilere dikkat çeken Bakan Fidan, "Türkiye ile Kanada ilişkilerini stratejik bir seviyeye taşıma kararını aldık ve bu çalışmalarımızı da yürütüyoruz." dedi.

        Bakan Fidan, açıklamalarında, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ne de yer verirken, "Ankara’da yapılacak olan NATO zirvesine hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam etmekte. Gerçekten bu zirve tarihi bir zirve olacak. Çünkü uluslararası jeopolitik şartlar öyle bir noktaya geldi ki NATO üyesi ülkelerin alacağı kararlar bu dönemde daha da belirleyici olacak. Sadece ittifakın geleceği için değil aynı zamanda kendi coğrafyamızın geleceği için de önemli. Tabi bu noktada ittifak içerisinde son birkaç yıldır devam eden önemli konular var. Bunların başında savunma harcamalarının artırılması gelmekte. Artık bu tartışılan bir konu olmaktan çıkmış durumda. Biz bu yeni yapacağımız zirvede de bunun altını çizeceğiz. Bütün ülkeler bunu siyasi olarak kabul ettiler. Artık bundan sonra pratikte hangi adımlar atılıyor, bu kabul edilen artışa ilişkin ne türden harcamalar yapılıyor, onun bir envanteri tutulacak, bir muhasebesi yapılacak." ifadelerini kullandı.

        Venezuela'da meydana gelen depremler konusunda Türkiye'nin attığı adımları işaret eden Bakan Fidan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuda her türlü yardımın yapılması için gerekli talimatı verdi. İlgili kurumlarımız gerekli hazırlıklarını yapıp Venezuela'ya hareket etti." dedi.

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