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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den yabancı kuralı teklifi: Sınır kaldırılsın!

        Fenerbahçe'den yabancı kuralı teklifi: Sınır kaldırılsın!

        Kulüpler Birliği toplantısında Fenerbahçe, 10+4 kuralının sınırsız olarak genişletilmesini; eğer kural değişmezse buna göre tedbir alacağını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 19:08 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'den yabancı kuralı teklifi!

        Kulüpler Birliği toplantısının ardından Fenerbahçe'nin istediği yabancı kuralı teklifi de ortaya çıktı.

        "YABANCI SINIRI KALDIRILSIN"

        Fenerbahçe adına ikinci başkan Barış Göktürk ve genel sekreter Mahmut Uslu'nun katıldığı toplantıda sarı-lacivertliler, yabancı sınırının tamamen kaldırılmasını teklif etti.

        İkili, bu görüşün başkan Aziz Yıldırım'ın görüşü olduğu ve Türkiye Futbol Federasyonu'yla (TFF) görüşülmesi gerektiğini belirtti.

        "KURAL DEĞİŞMEZSE TEDBİR ALINACAK"

        10+4 kuralının değişmemesi halinde ise F.Bahçe, buna uygun tedbir alarak yola devam edeceğini aktardı.

        Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan da toplantı sonrası yaptığı açıklamada Hiçbir kuralın değişmez olmadığını ve TFF ile görüşeceklerini söylemişti.

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