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        Haberler Dünya Donald Trump: İran ateşkes anlaşmasını ihlal etti | Dış Haberler

        Donald Trump: İran ateşkes anlaşmasını ihlal etti

        ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırısı sonucu Hürmüz Boğazı'ndan geçmekte olan bir gemiye dron isabet ettiğini ifade ederken, 3 dronu ise düşürdüklerini belirtti. ABD Başkanı, bu saldırının ateşkes anlaşmasının ihlali olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 19:04 Güncelleme:
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        Trump: İran ateşkes anlaşmasını ihlal etti

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ait dronların Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankeri hedef aldığını ve bunun "ateşkesin aptalca ihlali" olduğunu savundu.

        ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ı "ateşkesi ihlal etmekle" suçladı.

        Trump, açıklamasında, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin İran'a ait 4 dron tarafından hedef alındığını, bu dronlardan birinin tankerin üst güvertesine isabet ettiğini ancak tankerin yoluna devam ettiğini belirtti.

        Diğer 3 dronun ise ABD ordusu tarafından düşürüldüğünü aktaran Trump, "Açıkçası bu, ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlalidir." ifadesini kullandı.

        *Haberde, AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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