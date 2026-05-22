Samsung, ücret anlaşması için oylamaya başladı

Samsung Electronics çalışanları, geçtiğimiz günlerde 18 günlük grev kararı alma aşamasına gelmişti. Güney Kore ekonomisi ve küresel çip tedarik zincirini ciddi şekilde etkileyebilecek bu tehdit, hükümetin devreye girmesiyle son anda bertaraf edildi. Bugün başlayan oylamayla işçiler, varılan yeni ücret anlaşmasını onaylayıp onaylamama konusunda karar verecek.

OYLAMA SÜRECİ BAŞLADI

Yaklaşık 89 bin sendikalı Samsung Electronics çalışanı, Cuma günü yerel saatle 14:12’de elektronik oylamaya başladı. Sunucu yoğunluğu nedeniyle kısa bir gecikmenin ardından başlayan oylama, 27 Mayıs Salı günü saat 10:00’a kadar devam edecek. Anlaşmanın kabul edilmesi için oy kullananların basit çoğunluğunun “evet” demesi ve sendika üyelerinin yarısından fazlasının katılımı gerekiyor. Aksi takdirde müzakereler baştan başlayacak.

Çarşamba günü hükümet arabuluculuğunda ulaşılan anlaşmaya göre, tüm Samsung çip işçileri yıllık maaşlarının yüzde 50’si tutarında nakit düzenli ikramiye alacak. Buna ek olarak, çip bölümünün işletme kârının yüzde 10,5’i özel ikramiye havuzu olarak ayrılacak ve bu tutar hisse senedi olarak dağıtılacak. Reuters'ın bildirdiğine göre, bazı bellek çipi çalışanlarının bu yıl toplam ikramiye olarak yaklaşık 416 bin dolar alması bekleniyor.

PİYASA TEPKİSİ OLUMLU OLDU

Anlaşma, hem şirket hem de çalışanlar açısından önemli bir kazanım olarak değerlendirildi. Haberi takip eden ilk günde Samsung hisseleri yüzde 8,5 oranında yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Cuma günü de yeni bir rekor test eden hisse, gün içinde yüzde 2,3 değer kaybıyla kapandı.

Grev tehlikesinin ortadan kalkması, Güney Kore ekonomisi açısından büyük bir rahatlama sağlarken, küresel bellek çipi arzında olası aksamaların da önüne geçmiş oldu.

