Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı

        Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 00:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı

        Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı.

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) el koyduğu Can Holding bünyesinde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11'inci maddesi gereğince faaliyet izni kaldırıldı.

        Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11'inci maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı

        CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "mutlak butlan" tartışmaları sürerken sosyal medya hesabından bir video paylaştı. "Arınma" çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyen var. İftiralarınız da, tehditleriniz de vız gelir" dedi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Rusya ile Belarus'tan ortak nükleer tatbikat
        Rusya ile Belarus'tan ortak nükleer tatbikat
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        TFF, yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı!
        TFF, yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Kadir İnanır entübe edildi
        Kadir İnanır entübe edildi
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        "Zenginleştirilmiş uranyumu biz alacağız"
        "Zenginleştirilmiş uranyumu biz alacağız"
        '2026 güllük gülistanlık görünmüyor'
        '2026 güllük gülistanlık görünmüyor'
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı