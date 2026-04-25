        Haberler Dünya Donald Trump: Tüm kozlar bizim elimizde | Dış Haberler

        Donald Trump: Tüm kozlar bizim elimizde

        ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafının istedikleri zaman kendilerini arayabileceğini belirtirken, "Tekrar ediyorum, tüm kozlar bizim elimizde. Ellerinde hiç ordu kalmadı." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Nisan 2026 - 23:09 Güncelleme:
        Donald Trump: Tüm kozlar bizim elimizde

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakere için "uzun ve maliyetli" bir yolculuğa gerek görmediğini belirterek, seyahati iptal ettiklerini ve bu kararın ardından İran’dan "çok daha iyi bir teklif" aldıklarını iddia etti.

        Florida’da uçağa binişi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, ABD heyetinin Pakistan’a seyahatinin iptal edilme nedenine ilişkin, İran’ın sunduğu teklifin "yeterince iyi olmadığını" söyledi.

        Trump, "Kimsenin adını bile duymadığı insanlarla görüşmek için 15-16 saatlik yolculuğa çıkmayacağız." açıklamasını yaptı.

        ABD Başkanı, "İlginçtir ki, ben o (ilk) teklifi reddettiğim anda, hem de sadece 10 dakika içinde, elimize çok daha iyi bir taslak ulaştı." diyerek, seyahatin iptalinin doğru olduğunu savundu.

        Trump, "Bu yüzden görüşmeleri telefonla yürüteceğiz ve istedikleri zaman bizi arayabilirler. Tekrar ediyorum, tüm kozlar bizim elimizde. Ellerinde hiç ordu kalmadı." ifadelerini kullandı.

        Tahran yönetimi tarafında liderlik kargaşasının devam ettiğini ileri süren Trump, "Pratik açıdan bakarsak, hiç liderleri de kalmadı. Liderlerin kim olduğunu ne biz ne de başka bir kimse biliyor. Dahası ki bu çok önemli, sanırım liderlerin kim olduğunu kendileri de bilmiyor." dedi.

        Trump ayrıca, karşı tarafın görüşmenin salı günü yapılmasının planlandığı kendisine iletilince, bunun "epey ileri bir tarih ve uzun bir yolculuk olduğu" gerekçesiyle bu seyahati yapmak istemediklerini belirtti.

        Maliyetler konusunda "son derece hassas, tutumlu bir insan" olduğunu öne süren Trump, ABD heyetinin "çok yetkin" kişilerden oluştuğunu, ancak İran'ın ise görüşmelere lider düzeyinde bir ekiple çıkmadığını ifade etti.

        Trump, İran'daki mevcut karar mekanizmasıyla ilgili, "İçeride muazzam bir çekişme yaşanıyor. Muhtemelen liderlik için savaşıyorlar. Pek çok durumda, bence lider olmamak için savaşıyorlar, zira biz, liderlik hiyerarşisinin iki kademesini saf dışı bıraktık. Yine de kiminle muhatap olmamız gerekirse onunla görüşürüm. Ancak iki gün beklemek için hiçbir sebep yok." şeklinde konuştu.

