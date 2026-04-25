Bolu'da bir anne 2 aylık bebeğini öldürdü

Bolu'nun Gerede ilçesinde bir anne 2 aylık bebeğini öldürdü.

İlçeye bağlı Kitirler Mahallesi’nde S.C. isimli bir kadın 2 aylık bebeğini öldürdükten sonra evden uzaklaştı.

İhbar üzerine olayın yaşandığı eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Annesi tarafından öldürülen bebek, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp bölümüne gönderildi.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, talihsiz bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Minik bebeğin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayın faili olan anne S.C.'yi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan takip sonucunda şüpheli S.C., Yeniçağa ilçesinde emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.