        Haberler Gündem 3. Sayfa Bolu'da bir anne 2 aylık bebeğini öldürdü | Son dakika haberleri

        Bolu'da bir anne 2 aylık bebeğini öldürdü

        Gerede'de 2 aylık bebeğini öldüren anne olay sonrası kaçtı; yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, bebeğin ölüm nedeni adli tıpta araştırılıyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25 Nisan 2026 - 23:40 Güncelleme:
        Bolu'da dehşet: aylık bebeğini öldürdü

        Bolu'nun Gerede ilçesinde bir anne 2 aylık bebeğini öldürdü.

        İlçeye bağlı Kitirler Mahallesi’nde S.C. isimli bir kadın 2 aylık bebeğini öldürdükten sonra evden uzaklaştı.

        İhbar üzerine olayın yaşandığı eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Annesi tarafından öldürülen bebek, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp bölümüne gönderildi.

        YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, talihsiz bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Minik bebeğin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Olayın faili olan anne S.C.'yi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan takip sonucunda şüpheli S.C., Yeniçağa ilçesinde emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        Donald Trump: Tüm kozlar bizim elimizde
        İran: Füze gücünün önemli bir kısmı kullanılmadı
        Kapı önünde şüpheli anlar
        "Derbinin şifresini orta sahalar belirleyecek"
        Telefon dolandırıcıları kıskıvrak
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Sezonun en kritik 90 dakikası!
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        2 hastane çalışanı gözaltında
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
