Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Sevgilisi Hiranur'u başından vurulmuştu! İşte istenen ceza | Mersin haberleri | Son dakika haberleri

        Sevgilisi Hiranur'u başından vurulmuştu! İşte istenen ceza!

        Mersin'de, otomobilde tabancayla başından vurulan 16 yaşındaki Hiranur Aygar'ın ölümüne ilişkin 19 yaşındaki Hüseyin Arda Şark, 27 yaşındaki Mustafa Zeybek ve 20 yaşındaki Nazmi Çetin'in tutuklu yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Savcı, Şark için 'Çocuğa karşı kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, diğer 2 sanığa ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 5'er yıl hapis cezası talep etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 14:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de olay, geçen yıl 31 Ağustos gecesi, Toroslar ilçesinde meydana geldi. Hiranur Aygar (16), başından tabancayla vurulmuş halde ağır yaralı olarak otomobille götürüldüğü Mersin Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        "KENDİSİNE ATEŞ ETTİ" SAVUNMASI

        DHA'daki habere göre Aygar'ı hastaneye götüren erkek arkadaşı Hüseyin Arda Şark (19), hastane polisine verdiği ifadede, "Hira, yaklaşık 2 aydır kız arkadaşım. Beraber asker eğlencesine gitmiştik. Bu sırada yanımdaki tabancayla havaya ateş ettim.

        Dönüşte ise arkadaşım Nazmi Çetin ve Mustafa Zeybek ile birlikte eve dönerken Akbelen Mahallesi Sebahattin Çakmakoğlu Caddesi'nde bir markette durduk. Araçtan indik. Bu sırada araçta kalan Hira, tabancayı alıp başına ateş etti" ifadelerini kullandı.

        İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ: ŞAKALAŞIRKEN VURMUŞ

        Zeybek ve Çetin'in de çelişkili ifadeleri üzerine çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekibi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Şark, ikinci ifadesinde şakalaşmak amacıyla boş sandığı tabancayı kız arkadaşının alnına dayadığını ve tetiğe bastığını, olaydan hemen sonra hastaneye gitmediklerini, Hiranur Aygar’ı önce ağaçlık bir yere bıraktıklarını ardından da tekrar alıp, hastaneye götürdüklerini söyledi.

        3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Belirtilen yerde ekipler tarafından yapılan aramada kan izi bulundu. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Hiranur Aygar’ın cenazesi, toprağa verildi. 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

        ÜÇ ŞÜPHELİYE DAVA AÇILDI

        Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanıklar hakkında hazırlanan iddianame, Mersin 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, sanık Şark’ın ‘Çocuğa karşı kasten öldürme’ ve ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından, Nazmi Çetin ve Mustafa Zeybek’in ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlarından cezalandırılması talep edildi.

        4. DURUŞMA GÖRÜLDÜ

        Davanın 4'üncü duruşması bugün Mersin 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatlar ve Hiranur’un anne ve babası salonda hazır bulundu. Duruşmada tanıkların dinlenmesine devam edildi.

        Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme savcısı mütalaasını verdi. Savcı, mütalaasında sanık Şark’ın ‘Çocuğa karşı kasten öldürme’ ve ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis, Nazmi Çetin ve Mustafa Zeybek’in ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlarından 5'er yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

        DURUŞMA ERTELENDİ

        Tarafların dinlendiği duruşma ertelendi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

