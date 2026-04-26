Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Bingöl’ün Yedisu ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.01’de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Bingöl’ün yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bingöl Valiliği, Yedisu ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğünde depreme ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “Saat 08.01’de Yedisu ilçesi merkezli 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlgili kurumlarımız tarafından yapılan ilk incelemelerde herhangi bir can ve mal kaybı tespit edilmemiştir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadeleri kullanıldı.