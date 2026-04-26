        Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

        Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem

        Bingöl'ün Yedisu ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 08:40 Güncelleme:
        Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Bingöl’ün Yedisu ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.01’de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Bingöl’ün yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

        Bingöl Valiliği, Yedisu ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğünde depreme ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, “Saat 08.01’de Yedisu ilçesi merkezli 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlgili kurumlarımız tarafından yapılan ilk incelemelerde herhangi bir can ve mal kaybı tespit edilmemiştir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadeleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? - 23 Nisan 2026 (Türkiye NATO'nun Merkezi Mi Oluyor?)

        Atatürk'ten çocuklara armağan. Milletin kaderini aldığı gün! Gazi Meclis 106 yaşında. Rutte'den Türkiye'ye savunma övgüsü. Türkiye'nin askeri yükselişi sürüyor. Türkiye NATO'nun merkezi mi oluyor? Türkiye savunmada rol model mi? Türk ordusu dünyayı eğitiyor. Avrupada "Türkiye"Çatışması. Tahran'a sal...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Kuzeyde ve batıda güneş, diğer bölgelerde yağış var!
        Kuzeyde ve batıda güneş, diğer bölgelerde yağış var!
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Trabzon'da ring savaş alanına döndü
        Trabzon'da ring savaş alanına döndü
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi
        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        Donald Trump: Tüm kozlar bizim elimizde
        Donald Trump: Tüm kozlar bizim elimizde
        İran: Füze gücünün önemli bir kısmı kullanılmadı
        İran: Füze gücünün önemli bir kısmı kullanılmadı
        Kapı önünde şüpheli anlar
        Kapı önünde şüpheli anlar
        "Derbinin şifresini orta sahalar belirleyecek"
        "Derbinin şifresini orta sahalar belirleyecek"
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Sezonun en kritik 90 dakikası!
        Sezonun en kritik 90 dakikası!
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        Bolu'da dehşet: 2 aylık bebeğini öldürdü
        Bolu'da dehşet: 2 aylık bebeğini öldürdü
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!