Donald Trump'tan Friedrich Merz'e tepki
ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İran'la ilgili açıklamalarına tepki gösterirken, Merz'in İran'ın nükleer silaha sahip olmasının bir sorun teşkil etmediğini düşündüğünü ifade etti.
Giriş: 28 Nisan 2026 - 22:16
Donald Trump, Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden açıklamada bulundu.
ABD Başkanı, "Eğer İran bir nükleer silaha sahip olsaydı, bütün dünya rehin alınmış olurdu. Şu an İran'la ilgili diğer ülkeler veya başkanların çoktan yapmış olması gereken şeyi yapıyorum." dedi.
Trump ayrıca, "Almanya'nın hem ekonomik hem de diğer açılardan bu kadar kötü durumda olması şaşırtıcı değil." ifadelerini kullandı.
