Donald Trump'tan Friedrich Merz'e tepki

Donald Trump, Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden açıklamada bulundu.

ABD Başkanı, "Eğer İran bir nükleer silaha sahip olsaydı, bütün dünya rehin alınmış olurdu. Şu an İran'la ilgili diğer ülkeler veya başkanların çoktan yapmış olması gereken şeyi yapıyorum." dedi.

Trump ayrıca, "Almanya'nın hem ekonomik hem de diğer açılardan bu kadar kötü durumda olması şaşırtıcı değil." ifadelerini kullandı.