        Haberler Gündem 3. Sayfa Baba ile oğlunu sokakta öldürmüştü... Para için yapmadım Kocaeli Haberleri | Son dakika haberleri

        Baba ile oğlunu sokakta öldürmüştü... "Para için yapmadım!"

        Kocaeli'nde, sattığı otomobilin 1 milyon 600 bin liralık parasını alamadığı gerekçesiyle tartıştığı baba ve oğlunu sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren 76 yaşındaki İzzet Kalyon, hakim karşısına çıktı. Yaşlı adam savunmasında, olay anında kendisine saldırılacağı korkusuyla ateş ettiğini söyleyerek, "Keşke dolandırılmasaydım da bu olay olmasaydı. Kanser hastasıyım, korkumdan böyle eylemde bulundum. Bu olay para için olmadı, para için olsaydı 10 ay beklemezdim, beni öldürecekler sandım" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2026 - 11:21
        Kocaeli'nde olay, 3 Temmuz 2025'te Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi 220. Cadde'de meydana geldi. Mehmet Canımoğlu (60) ve oğlu Aykut Canımoğlu (30), sokak ortasında İzzet Kalyon'un (76) silahlı saldırısına uğradı.

        Olayda hayatını kaybeden Mehmet Canımoğlu.
        BABA OĞUL OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Baba ve oğlu kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri, baba ve oğulun hayatını kaybettiğini tespit etti. İzzet Kalyon ise polis ekipleri tarafından Gölcük ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan Kalyon, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Aykut Canımoğlu.
        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, kasten öldürme suçundan hakkında iki kez müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık İzzet Kalyon (76) ve taraf avukatları katıldı.

        İzzet Kalyon, dolandırıldığını mahkeme sürecinde anlatmıştı.
        "BANA PARAYI GÖNDERDİĞİNİ SÖYLEDİ, GÜVENDİM"

        Savunma yapan Kalyon, maktul Aykut Canımoğlu ile daha önce aynı iş yerinde çalıştıklarını, borçları nedeniyle oğlunun üzerine kayıtlı otomobili, 1 milyon 600 bin lira karşılığında sattığını anlattı. Devir işlemlerinin ardından paranın hesabına yatırılmadığını söyleyen Kalyon, "Notere gidip eşinin üstüne arabayı aldırdı ve bana dekont göstererek oğlumun IBAN'ına parayı attığını gösterdi. Oğlumu aradım ancak kendisine ulaşamadım, dekontu da gösterdiği için kendisine güvendim.

        "5 GÜN DAHA MÜSADE İSTEDİ"

        Akşam oğlumu aradım ancak hesaba para gelmediğini söyledi. Hemen Aykut'u aradım, paranın hesaba geçmediğini söyledim. Saatin geç olması ve hafta sonu olması sebebiyle paranın havuza düşmüş olabileceğini söyledi. 'Pazartesi para hesabınıza gelir' dedi. Pazartesi de para gelmeyince yine Aykut'u aradım. Adres, isim yanlışlığı gibi sebeplerle paranın geri geldiğini ve başka yere yatırım yaptığını söyleyerek yine 5 gün müsaade istedi" dedi.

        "BENİ OYALADILAR 10 AY PARAMI ALAMADIM"

        Kalyon, savunmasına şöyle devam etti: "Anlaştığımız tarihte yine para gelmeyince bu sefer Aykut'un babası Mehmet'in evine gittim. Durumu anlattım, 'Merak etme, sonraki hafta paranı alırsın' dedi. Bunu da kabul ettim. Yine 1 ay müsaade istediler. Durumumun kötü olduğunu, borcum sebebiyle satışı yaptığımı söyledim ama yine de 1 ay müsaade verdim. Ancak bu şahısların başka kişileri dolandırdığını öğrendim. Ayda bir 'Paranı vereceğim' diyerek beni oyaladılar. Hatta konu hakkında şikayette de bulundum. 10 ay paramı alamadım."

        "MAHKEME PARANI VERSİN' DEDİ"

        Olay günü hastaneye gitmek için yola çıktığında maktul Aykut ve babası Mehmet Canımoğlu ile tesadüfen karşılaştığını öne süren sanık Kalyon, alacağını sorması üzerine taraflar arasında tartışma çıktığını iddia ederek, "Kardeşimle mangala giderken ateş yaptığımız için silahımı da yanıma almıştım. 14 yaşımdan beri silah kullanırım. Aykut ve babasını yolda görünce araçtan inerek yanlarına gittim. 1 hafta önce de mahkememiz vardı, mahkemeye gelmedi. Aykut'a neden duruşmaya gelmediğini sordum. 'Mecbur muyum gelmeye' dedi. 'Gelmeye değil ama paramı vermeye mecbursun, ne zaman vereceksin?' dedim. 'Şikayette zaten bulunmuşsun, mahkeme paranı versin' dedi. Babası da 'Doğru söylüyor' dedi. 'Kaç kere kapınıza geldim, şimdi öyle mi oldu' dedim. 'Evet' dediler. Aykut'la ben konuşmaya başlayınca Mehmet oğluna, 'Bu bela aramaya gelmiş hadi gidelim' diyerek bana karşı küçümser bir dil kullandı. Mehmet beni omzundan çekerek yere düşürdü, sonra ilerledi" ifadelerini kullandı.

        İzzet Kalyon 76 yaşında ve kanser hastası.
        "BENİ ÖLDÜRECEKLERİNİ SANDIM"

        Aykut'un kendisine küfür ettiğini söyleyen İzzet Kalyon, savunmasını şöyle tamamladı: "Aykut 'Bir daha seni burada görmeyeceğim' diyerek küfür, tehdit ve hakaret etti. Ben arabaya doğru giderken Aykut üstüme yürüyerek elini belini attı. Ben de belimden silahı çıkararak ateş ettim. Babası ve kendisinin silah taşıdığını bildiğim için bana zarar vereceklerinden korktum. Mehmet de elinde bir şeyle üzerime yürüyünce korkarak ona da ateş ettim. Şuurumu kaybettim. Silahım tutukluluk etmiş, kendimi de vurabilirdim. Keşke dolandırılmasaydım da bu olay olmasaydı. Kanser hastasıyım. Korkumdan böyle eylemde bulundum, nasıl oldu ben de bilmiyorum. Bu olay para için olmadı, para için olsaydı 10 ay beklemezdim, beni öldürecekler diye korktum. Can almak o kadar kolay değil" dedi.

        "BEN KANSER HASTASIYIM"

        Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, kanser hastası olduğunu belirten sanığın sağlık durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına ve maktullere ait olduğu iddia edilen silahların varlığının araştırılmasına karar vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma ertelendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Baba ve oğlu sokak ortasında öldüren yaşlı adam: "Keşke dolandırılmasaydım"

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sattığı otomobilin 1 milyon 600 bin liralık parasını alamadığı gerekçesiyle tartıştığı baba ve oğlunu sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren 76 yaşındaki sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Yaşlı adam savunmasında, olay anında kendisine saldırılacağı korkusuyla...
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        G.Saray'dan Xavi Simons bombası!
        "Güvenli Liman Türkiye" paylaşımları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü
        ABD basını: İran, ABD savaş uçağını düşürdü
        NYT: Rusya, Çin ve Fransa karşı çıktı
        Savunma için 1.5 trilyon dolar talep etti
        Kentsel dönüşümde yeni destek paketi açıklandı
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta finalde!
        Dünya'nın yeni görüntülerini çektiler
        İşte dünyanın en değerli futbolcuları!
        Galatasaray'da sakatlıklar can sıkıyor!
        Bahar Taş'ın otopsi sonucu açıklandı! Bir kişi gözaltına alındı
        Trump kimleri görevden aldı?
        APP plakalarda denetim başladı
        "Kurumuş bir erik gibi görünüyor"
        İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki yolu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
