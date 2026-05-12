Azra Akın, Ebru Gündeş'e benzetildi
2002 Türkiye ve Dünya Güzeli Azra Akın'ın bir televizyon programındaki görüntüsü, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından Ebru Gündeş'e benzetildi
Azra Akın, yüzündeki değişimle adından söz ettirdi. İki çocuk annesi Akın'ın katıldığı bir televizyon programında ekrana yansıyan son görüntüsü, estetik operasyon geçirdiği yönündeki yorumları beraberinde getirdi. Özellikle yüz hatlarındaki belirgin değişim, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler sonrası sosyal medya kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı takipçileri Akın'ın yenilenen görünümünü oldukça beğenip değişimi yerinde bulurken; bazı kullanıcılar ise 44 yaşındaki ünlü ismin son halini Ebru Gündeş'e benzetti.
Takipçilerden gelen yorumlar arasında; "Bir şey diyeceğim, bir tek ben mi Ebru Gündeş'e benzettim?", "Bir an Ebru Gündeş konuşuyor sandım", "Gitgide Ebru Gündeş'e benziyor" ve "Azra Gündeş" ifadeleri dikkat çekti.