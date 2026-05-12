Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Siirt'te 2 çocuk annesi Gülhan Börülce'nin, komşusu tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin karar duruşması görüldü | Son dakika haberleri

        Siirt'te 2 çocuk annesinin, komşusu tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin karar duruşması görüldü

        Siirt'te evinde bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Gülhan Börülce'nin cinayetine ilişkin davada karar çıktı. Yasa dışı bahis nedeniyle para kaybettiğini ve Börülce'yi öldürüp altınlarını almayı planladığını itiraf eden tutuklu sanık Şükrü Kaya, ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davada yargılanan eşi Fatma Kaya ise beraat etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 15:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Siirt'te 2 çocuk annesi Gülhan Börülce'nin (39) evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık üst komşusu Şükrü Kaya (33), ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın eşi Fatma Kaya (30) ise beraat etti.

        EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

        DHA'daki habere göre olay; 18 Aralık 2025 tarihinde Siirt'te meydana geldi. Lojmanda Gülhan Börülce’den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Eve giren ekipler, Börülce'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Gülhan Börülce’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Ankara'ya götürülerek toprağa verildi.

        KATİL KOMŞU ÇIKTI

        Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında üst komşuları Şükrü Kaya ve eşi Fatma Kaya, gözaltına alındı.

        Şükrü Kaya, emniyetteki ifadesinde; yasa dışı bahis oynadığını, yüksek miktarda para kaybettiğini, bir süredir Gülhan Börülce'yi öldürmeyi ve kolundaki bileziklerini almayı planladığını itiraf etti.

        KABUL ETMEDİ

        Kaya'nın eşi Fatma Kaya ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

        Öte yandan Şükrü Kaya'nın çaldığı altınları kuyumcuda bozdurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Kaya'nın kuyumcuya çaldığı bilezikleri verdiği, ardından hesap numarasına gelen parayı kontrol edip, satış belgesini imzaladığı, daha sonra da iş yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

        Tutuklu sanıklar Şükrü ve Fatma Kaya çifti hakkında hazırlanan iddianame, Siirt 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        İddianamede; tutuklu sanıklar Şükrü ve eşi Fatma Kaya hakkında ‘Tasarlayarak canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme’ ve ‘Nitelikli yağma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

        Fatma Kaya hakkında ayrıca 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan da 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

        Siirt 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına sanıklar, tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS ile katıldı.

        Duruşmada taraf avukatları salonda hazır bulunurken, Gülhan Börülce'nin ailesi de SEGBİS üzerinden katıldı. Karar duruşmasında, Şükrü Kaya, üzerine atılı suçlamaları kabul ederken, Fatma Kaya tüm suçlamaları reddetti.

        Son savunmaların ardından mahkeme heyeti, Şükrü Kaya'ya 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Yağma’ suçundan da 11 yıl hapis cezası verdi. Fatma Kaya ise beraat etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri: Muhittin Böcek ile oğlundan etkin pişmanlık ifadesi, "Casusluk" davası başladı, Burcu Köksal'a kesin ihraç istemi

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor... MUHİTTİN BÖCEK İLE OĞLU GÖKHAN BÖCEK'TEN ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ Etkin pişmanlıktan yararlanan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri ortaya çıktı. Gökhan Böcek ifadesinde babas...
        #Siirt
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Trump'tan Çin çıkarması
        Trump'tan Çin çıkarması
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        56 milyar doları geri çevirdi!
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Kartalkaya faciasında ölen 2 çocuk için flaş karar!
        Kartalkaya faciasında ölen 2 çocuk için flaş karar!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"