CANLI | TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuşuyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

İşte Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları:

HAKEM ŞİKAYETLERİ

"Futbolun karın ağrısı. Çok üzerinde konuşulacak bir konu. İnsanlar ne istediğine karar vermeli. Herkesin kendine istediği ortamda, herkes 'kaos' kelimesini kullanıyor. Adil olan, hak edileni istemektir. Hakemler futbolun en sıcak karnı. Yıllardır söylüyorum; varlıklarını oturdukları makama borçlu olanlar, makamdan kalkınca hiç oldukları için makam onlar için önemli."

"AVRUPA'DA ÇOK GERİDEYİZ"

"Makama bir şey katanlar alıp gidiyor. Kendileri yüz tane hata yapıyorsa hakem kardeşlerimiz iki hata yapıyorsa, kendi taraftarının desteğini almak için faturayı hakemlere kes, bugünü kurtar. Bugünü kurtarıyorlar ama bilmiyorlar ki geleceklerinden veriyorlar. Bir hata silsilesi sizi bir yere götürüyor. Futbolcular da nasıl olsa başkan faturayı hakemlere kesiyor diyor. UEFA yetkilileriyle konuştuk, hakem hatası oranı olarak Avrupa'da çok gerilerdeyiz."

"BİZ BUNU DÜZELTECEĞİZ"

"İngiltere'nin yayın geliri 6.5 milyar pound. Düşen takıma mağdur olmasın diye 100 milyon pound veriyorlar. İngiltere'deki hatalar burada olsa yer yerinden oynar. Avrupa'nın 5 büyük liginden hakem hatası olarak daha iyi durumdayız. Bahis olayına girdik, hakemlerin 3'te 1'i gitti. Genç pırıl pırıl çocuklar var. Yetişmeleri lazım. Toprağa sebze ekiyorsun iki ayda alamıyorsun. Biz bunu düzelteceğiz, onda şüphe yok ama futbol ailesi sahip çıkarsa daha çabuk sonuç alırız. Baskı altına alarak hataya niye meyil veriyoruz ki..."

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK REZİLLİĞİ BU"

"Türkiye'nin en büyük rezilliği bu. İngiltere'de maç yorumları kaç dakika ve üslupları ne. 5-10 dakika yorum yapıyorlar, bizde saatlerce sürüyor. Yorum yapanların yüzde 80'i... Türk futboluna hizmet edeceklerse kendi karnelerini, sicillerini ekrana koysunlar. Talimatla 6-0, 7-0 maç bitiren adam tanıyorum. Ben 40 yılı biliyorum. Futbolun kalitesini artırmak istiyorsak, milli takımlarımızın dünya arenasında sürekli yer almasını istiyorsak bu yapılanmanın içinde medya ayağı da çok önemli. Oralara ulaşmak istiyorsak, 5 büyük lig diyoruz, bakalım oradaki yorumlar ne. Devletin düzenlemesi lazım. Orada talk-show yapmanın bir faydası yok. Ben doğruları yapıyorum, memnun olan olsun. Herkes memnunsa işini doğru yapmıyorsundur. Adalet ve şeffaflıktan taviz vermedik, vermeyeceğiz. Maçların sahada kazanılmasını istiyoruz."

"YABANCI HAKEM 1 SEFERE MAHSUSTU"

"Yabancı hakem 1 sefere mahsustu. Kendi hakemlerimizi korumak için yaptık. Avrupa'nın en az hata yapan hakemleri bizde, yabancı hakeme niye ihtiyacımız olsun ki..."

"HAKEMLER TRAVMAYA UĞRADI"

Dünya Kupası'nda neden Türk hakem yok?

"Süleyman Demirel'in bir sözü vardı, "Benzin vardı da biz mi içtik' diye. Hakemler travmaya uğradı. Bir tane elit hakem var, Halil Umut Meler. Onun da tasvip etmediğimiz nahoş olmayan olaydan ötürü dengesi bozuldu, yeni toparlandı kendine geldi. Bir tane hakemimiz var, onun da o olaylardan dolayı dengesi bozuldu, yeni kendine geldi. Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek hakem, Dünya Kupası'nda yok. Türk hakem neden yok, faturasını kimse bana kesemez. Bizim genç hakemlerimiz, kadın hakemlerimiz Avrupa'da nasıl maçlar alıyorlar. Sıradaki Avrupa Şampiyonası ve ondan sonraki Dünya Kupası'na kaç tane hakemimiz gidecek göreceksiniz. FIFA hakemi yapacağız, 2 sene profesyonel liglerde hakemlik yapması lazım, yok. Biz gençleştirme operasyonu yaptık. MHK başkanı kabul etmezler, göndermeyelim dedi. Ben dedim gönder kabul ederler. 'Biz devrim yapacağız' dedim, rica ettim, kabul ettiler. Bu hakemler yetişti, elit hakem olacaklar. Normalde 4 senede elit hakem olunuyor ama inşallah daha erkene, dostluk ilişkilerimizle beraber, olabilecek en maksimum tarihe çekeceğiz. Meyveleri sonra alacağız. Bu kardeşlerimiz sıradaki Avrupa Şampiyonası'na ve sonraki Dünya Kupası'na gidecekler. Gidemezlerse faturasını bana keserseniz."

🎙️ İbrahim Hacıosmanoğlu: Avrupa bölgesinden 13 tane hakem gitti. Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek Alman hakem Dünya Kupası'nda yok, Almanya'dan bir tane hakem var. İşte Uganda'dan oradan gitti de Türkiye'den niye gitmedi bu benim sorunum değil. Onun faturasını kimse bana…

"KADERİ HAKEMLER BELİRLEMEDİ"

"Hakemlerin hataları oldu ama sonuçta bir şeyi belirlemediler. Ligin kaderini hakemler belirlemedi ama eskiden belirliyordu."

"GÖZTEPE'NİN HARCAMA LİMİTİ SINIRSIZ"

"UEFA ve FIFA'nın talimatları var, ona göre hareket ediyoruz. Biz bu konuda çok mesafeler aldık. Yıllardır UEFA söylüyordu, yapılmıyordu, biz tek tip sözleşmeye geçtik. O konuda da kulüplerin borç batağından kurtulması, kriterlere göre harcama limitleri veriyoruz ama futbolun temel sorunu bu. O konuda bir çelişkimiz yok, talimatlara göre hareket ediyoruz. Biz de kurumsallık yok, hoca sistemine göre kulüpler yönetiliyor. Gidin Avrupa'nın büyük takımlarına bakın, hoca gidince 'bu onun kadrosu değil, 10 tane transfer yapın' denmiyor. Barcelona'da, Real Madrid'de oluyor mu! Biz takibini yapıyoruz ama kulüp başkanı, hocaya kadroyu kurdu, hoca başaramadı gidiyor. Hoca 'Bu benim kadrom değil' diyor. Türk spor basınındaki 'abiler' de 'bu hocanın kadrosu değil' diyor. Hocanın değil ki kulübün kadrosu o. Bak Göztepe yapıyor, taklit etmek lazım. Göztepe'ye benzer 1-2 kulüp daha var. Göztepe'nin harcama limiti yok, sınırsız, istediği kadar harcayabilir."

BÜYÜK KULÜPLERİN ZARARLARI

"Limitte, limit hesabında sorun yok. UEFA kriterleri ve belgelere göre harcama limiti veriyoruz. Ona yapacak bir şeyimiz yok."

YABANCI OYUNCU KURALI AÇIKLAMASI

"Seneye değişiklik yok. 14 yabancıda 2'ydi, 4'e çıktı. Onu geçen seneden ilan etmiştik. O doğrultuda devam ediyoruz. Onu ilan ettik. Dokunmuyoruz. Bir değişiklik olmayacak. Hatta onu daha da nitelikli hale getirmek lazım. Çalışıyoruz. Her istediğiniz oyuncuyu İngiltere'ye götürebiliyor musunuz? Bu kriterlere çalışıyoruz, hayata geçireceğiz."

YAYIN GELİRİNDE ŞAMPİYONLUK PAYI

"İtiraz eden arkadaşlara söyledim. Tahkim'e itiraz olmadı. Avrupa'yı örnek alıyoruz ya hep, İngiltere'de eşit dağıtım yüzde 50, Fransa'da, İtalya'da yüzde 50, Almanya'da yüzde 53, İspanya'da 50. Bizde yüzde 37. Yüzde 11 diğer kriterler diye şampiyonluk başına para. Zaten şampiyonlar ligi ilk 5'te bitiriyor, mükafatını alıyorsun. Orada bir adaletsizlik vardı. Biz yüzde 11'i alıp yüzde 37'nin üstüne koyduk."

FİKSTÜR ÇEKİMİ

"Art niyetli bakınca... Siz orada kendiniz çekiyorsunuz kurayı. Bir film fırıldak dönmüyor ki orada. Neyi değiştireceksiniz. Güvensizlik var derseniz içinde şaibe var dersiniz. İstanbul takımlarıyla ilgili kriterler var, o yüzden onlar farklı çekiyor."

"ESKİDEN ÇİFT SÖZLEŞME OLUYORDU"

Çift sözleşme var mı? Asgari ücretli futbolcu var mı Süper Lig'de?

"Sözleşmeler bize geliyor. Eskiden çift sözleşme oluyordu, futbolcu kulüple ihtilafa düşünce savunamıyordu. Talimatları değiştirdik, ikinci sözleşme ortaya çıkarsa hem oyuncu hem kulüp için ağır yaptırımları var. Bize tek tip sözleşme geliyor. Hem bizim hem UEFA FIFA nezdinde ikinci sözleşmenin ağır cezası var."

BAHİS SORUŞTURMASI

"Bahis konusu farklı bir konu. Hakemlerin de 3'te 1'i gitti. Yapılması gerekiyordu. Ben yıllarca bunun mücadelesini vermiş bir insanım. Futbolun temiz olması, çocuklarımıza borcumuzdur. Bu tip şeyleri yaparsanız oturduğunuz makamdaki süreyi kısaltır, ömrünüz kısa olabilir. Cenab-ı Allah bu makamları veriyor. Biz yarınla ilgili hesap yapamıyoruz. Kainatın Efendisi yapıyor. Futboldaki kirliliğin evveliyatını biliyorum. Ankara Belediye - Nazilli maçında sıkıntı vardı. Beraberlik işlerine yarıyordu. Sonra iki takımın da oyuncusu, malzemecisi, yöneticisi beraberliğe bahis oynamış. Kontrol edelim dedik, Bakanlığa yazdık, operasyona başladık. Sulandırmak isteyenler farklı yere çekiyor. Biz kendi başımıza isim belirleyip insanları sevk etmiyoruz. Bakanlığa müracaat ediyoruz, bakanlık bahis şirketlerinden dataları alıyor, biz de çözümünü yapıyoruz. Ben onu 3 kişiye zimmetledim. Hukuk İşleri bile sevkten 1 gün önce öğreniyor. Yöneticilere sıra geldi. Önümüzdeki hafta, yöneticilerle ilgili veriler gelecek. Bizim de kriterlerimiz belli zaten."

"ORADA FARKLI BİR KONU VAR"

"Eyüpspor Başkanı... Orada farklı bir konu var. Karıştırıyorlar. Bakanımız Akın Gürlek'e teşekkür ediyorum. Başsavcı iken 2-3 gün konuşuyorduk. Biz sportif alana bakıyoruz. Sportif alana bakınca biz elimizdeki verileri savcılığa veriyoruz. Bizde bir şey çıkmayan isimleri de veriyoruz, onlar illegal kısma bakıyorlar. Biz bakamadığımız için savcılık bakıyor. Onlar da değerli çalışmalar yapıyor. Legal yönden bakınca sportif alan dışında TCK'ye göre suç teşkil edenlere operasyon yapıyorlar."

"7 BİNDEN FAZLA YÖNETİCİ"

"7 bin küsür yönetici var, 5 yıl içinde yapan ve ayrılan. Bize geldikten sonra 1-1.5 ay sürer. Süreç bitmedi. Hatta üzerine gidemiyor diyenler de var. Bunu zaten biz başlattık."

"LİSTELER GELECEK"

"Ben çağrıyı yaptım, bekledik 1-2 ay. Biz kapımızın önünü temizleyeceğiz. Aslolan kulüplerimiz kendilerini temizlesin. Biz onu bakanlıktan bekliyoruz. 1 hafta 10 gün içinde listeler gelir. Ondan sonra arkadaşlarımız odaya girecek."

"UEFA VE FIFA'NIN HABERİ OLURSA..."

"Anayasa Mahkemesi, Tahkim Kurulu kararları adil olmadığına hükmetti, meclise yasa değişikliği için 9 ay süre verdi. PFDK'nin de, UÇK'nin de bağımsız olamadığına karar verildi. Sebebi de TFF'nin kurulları ataması. Siz meclisi beklemeden adım atacak mısınız?"

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Daha önce Tahkim Kurulu, seçimle geliyordu. Arkadaşlar çalışmasını yapıyor. Mali genel kurulda gündeme gelecek bu. Haziran'ın 7-8'inde mali genel kurul var. Gündeme gelecek, arkadaşlar hazırlanıyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı ile görüştüm. Tabii orada raporda çok atıflar var. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söyledim. Onlardan UEFA ve FIFA'nın haberi olursa bizi uzun süre askıya alırlar. Spor olarak UEFA ve FIFA'ya bağlısın. O kadar fazla içine girmeyeceksin. Kamu kuruluşu gibi gösterilmeye çalışılan ibareler var. Kamu kuruluşu hüviyeti biçmeye çalışıyorlar, tehlikeli kelime. TFF özerktir, UEFA ve FIFA'ya bağlıdır. Kamu tüzel kişiliği gibi gösterirsen diğer federasyonlar gibi, o zaman bağlı olduğunuz kurumlar size 'dur' der."

"DÜNYA KUPASI İÇİN ENDİŞE DUYMADIM"

"Playoff maçında Dünya Kupası için endişe duymadım. Saha zeminini, atmosferi hatırlıyorsunuz. Herkes 4-5 atarız diyordu, ben yarım gol olsun biz gidelim diyordum. Elenmek hiç aklımdan geçmedi. Ben her gün evden çıkarken 9, maça başlarken 9 Ayetel Kürsi okurum. Maç bitene kadar Ayetel Kürsi okudum, maç boyu kesmedim okumayı gol yeriz diye. 9 yaşındaki kızımın temiz kalbine inanıyorum. Kongreye 12 gün kala o çıkardı bizi yola. Git futbolun başkanı ol, Dünya şampiyonu olalım dedi."

"MONTELLA'YI AYRI TUTUYORUM"

"Diyemezsiniz ki biz geldik ve bu başarı oldu. Eski yönetimlerin, eski teknik direktörlerin milli takım yapılanmasıyla ilgili katkıları var ama ben Montella hocayı ayrı tutuyorum. Çok güzel bir hava var. Oyuncular ona 'ağabey' gibi bakıyor. Yaşayınca görürsünüz. Sevgi saygı var. Aile ortamı varsa yetenek de var, Allah nazardan saklasın, sakatlık olmasın. Yetenek ve aile olunca istikrar da varsa başarı peşinden geliyor. Oyuncu kardeşlerimiz en büyük katkıyı sağladı. Başrol Montella hocanın."

MONTELLA'NIN TÜRK VATANDAŞLIĞI

"Kosova maçı bitti. Bosna - İtalya maçı penaltılara kaldı, ona bakıyoruz. İtalya elenince 'üzülme dedim, ABD'ye bir İtalyan yeter' dedim. Bana 'Ben İtalyan değilim Türk'üm, yanlış konuşuyorsun' dedi. Türk vatandaşlığıyla ilgili görüşmelere başladık. İnşallah Dünya Kupası'na kadar hallolacak. Ben isterim ki Of nüfüsuna kayıtlı olsun. O da Napolili. Napoli'de insanlar Karadenizli gibi."

"MONTELLA'YA TEKLİF GELMEZ"

"Montella'ya teklif gelmez, hoca da bir yere gitmez. Teklif gelirse müsaade etmeyiz. Hoca da gitmez. İki Macaristan maçı vardı, Uluslar A Ligi için ben geldiğim zamandı. Bana geldi 'Roma'dan teklif var, böyle bir fırsatım var, değerlendirmek isterim' dedi. 'Siz yeni seçildiniz, bir düşünceniz varsa iki maçta kötü sonuç alırım, gönderecekseniz bu fırsatı değerlendireyim' dedi. 'Kafamızda öyle bir plan yok. Kaptanlarla konuştum, onlar sizi ayrı seviyor. Biz burada olduğumuz sürece devam edeceğiz' dedim. Roma'ya gitmeyen hoca hiçbir yere gitmez. Çift takım çalıştırsın teklifi vardı ama biz onu da kabul etmedik."

"GRUPTAN LİDER ÇIKARIZ"

"Infantino eski dostum. Kura çekildiği zaman soru işaretiydik. Espri yaptım 'Şu 3 takımı ver, rahat gruptan çıkalım' dedim. Biz o gruptan lider çıkarız. Lider bitiren San Francisco'ya gidecek. biz orayı gideriz. İnancımız Dünya Kupası'nda şampiyonluk."

"BENİM ARZUM İSPANYA"

"Benim arzum İspanya ile finalde karşılaşıp rövanşı almak, alacağımıza inanıyorum. İspanya ile çok iyi dostluğumuz var siyasi, spor olarak. Ben İspanya federasyon başkanını görünce kardeşimi görmüş gibi oluyorum."

"İSRAİL'E RANDEVU VERMEDİK"

"Dünya Kupası'na İsrail katılsaydı ilk İspanya açıkladı 'katılmayacağız' diye. Her platformda söylüyoruz. İsrail federasyon başkanı defalarca randevu istedi, vermedik. Biz Cumhurbaşkanımızın izinden gidiyoruz. Biz zalimin zulmüne maruz kalan herkesin yanındayız. Rusya'yı 1 haftada tüm organizasyonlardan attılar, orada din, dil, mezhep, cami, havra, kilise, çoluk çocuk demeyen zalimliği görüyoruz. Herkesin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var."

ARDA VE HAKAN'IN SAKATLIKLARI

"Dünya Kupası'yla ilgili bir sorunları yok. Arda'nın sorunu yok, Hakan da iyileşmek üzere. Milli Takımın kadrosunu hoca yapıyor, saygı duyuyoruz, çünkü onun işi o. Çocuklar hakikaten seviyor birbirini. Samet niye alınıyor deniyor. Ağabeylik yapıyor. Oradaki faydasını görseniz... Hocanın inandığı bir şablon var. Kardeşlik duygusunu, kolej havasını yakalamış. O kadroyla devam ediyor. Saygı duymak lazım."