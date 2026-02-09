Noam Chomsky'nin eşi özür diledi: Epstein konusunda "büyük bir hata" yaptık
Noam Chomsky'nin eşi, Epstein ile ilişkileri konusunda "büyük bir hata" yaptıklarını kabul ederek özür diledi. Valeria Chomsky, Epstein'in kendilerini aldattığını ve geçmişini yeterince araştırmamalarının "büyük bir ihmal" olduğunu söyledi
Noam Chomsky ve eşi Valeria Chomsky, Jeffrey Epstein'ın geçmişini yeterince araştırmamakla "büyük bir hata" yaptıklarını ve bu konuda "ihmalkar davrandıklarını" kabul etti. Valeria Chomsky, yayımladığı uzun açıklamada ayrıca Epstein'in kendilerini bilinçli biçimde yanılttığını söyledi.
97 yaşındaki dilbilimci ve filozof Noam Chomsky ile Epstein arasındaki ilişki, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgelerin ikili arasındaki dostluğu ortaya koymasının ardından mercek altına alındı.
Epstein, 2019'da fuhuş ağı kurma suçlamasıyla yeniden gündeme geldiğinde, Chomsky'den bu sürece nasıl yanıt vermesi gerektiği konusunda tavsiye istemişti. Epstein'in bir iş ortağına ilettiği ve "Noam" imzasını taşıyan mesajda Chomsky, "Basında ve kamuoyunda size nasıl korkunç şekilde davranıldığını izledim. Bunu söylemek acı verici ama bence en iyi yol görmezden gelmek" ifadelerini kullanmıştı.
Chomsky mesajında şu değerlendirmeyi yapıyordu:
"Akbabaların asıl istediği şey kamuoyuna açık bir yanıt; bu da zehirli saldırıların önünü açar. Bunların çoğu sadece ilgi peşindeki kişilerden ya da türlü tuhaf tiplerden gelir. Bu, özellikle kadınlara yönelik istismar konusunda gelişen ve artık bir suçlamayı sorgulamanın bile cinayetten beter görüldüğü histeri ortamında daha da geçerli."
"GEÇMİŞİNİ ARAŞTIRMAMAKLA İHMALKAR DAVRANDIK"
Noam Chomsky, Epstein'in 2008'deki suçunu kabul etmesinin ardından dahi onunla dostane iletişim kurduğu ortaya çıkan pek çok tanınmış isimden biri. Valeria Chomsky, çiftin bu haberi okuduğunu kabul etti ancak Epstein'in suçlarının boyutunu Temmuz 2019'daki ikinci tutuklamasına kadar tam olarak bilmediklerini söyledi.
"Onun geçmişini derinlemesine araştırmamakta ihmalkar davrandık. Bu ciddi bir hataydı ve bu yanlış muhakeme nedeniyle ikimiz adına özür diliyorum" diyen Valeria Chomsky, Noam Chomsky'nin 2023'te geçirdiği ağır felçten önce kendisiyle aynı duyguları paylaştığını da aktardı.
"Yardımsever bir dost gibi görünen ama gizli, suç dolu, insanlık dışı ve sapkın bir hayat süren biriyle ilişki kurmuş olduğumuzu fark etmek ikimiz için de son derece sarsıcıydı." dedi.
Valeria Chomsky, Chomsky'nin ikinci eşi; çift 2014 yılında evlendi.
Valeria , Chomsky'nin 2019'da Epstein'e imajını nasıl toparlayabileceği konusunda verdiği tavsiyenin "bağlam içinde değerlendirilmesi gerektiğini" savundu ve şöyle dedi:
"Epstein, Noam'a haksız yere hedef alındığını söylemişti. Noam da medyayla yaşadığı siyasi tartışmalardaki kendi deneyimlerinden yola çıkarak konuştu. Epstein, davasına ilişkin manipülatif bir anlatı kurdu ve Noam bunu iyi niyetle doğru sandı. Bugün bunun, Epstein'in Noam gibi bir ismi kendi itibarını onarmak için kullanma planının parçası olduğu açık."
Valeria Chomsky, Noam Chomsky'nin eleştirilerinin hiçbir zaman kadın hareketine yönelik olmadığını da vurguladı:
"Aksine, Noam her zaman toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadın haklarını savunmuştur."
HİÇBİR ZAMAN ADAYA GİTMEDİKLERİNİ SÖYLEDİ
Valeria Chomsky, çiftin Epstein'in New York'taki evinde verilen akşam yemeklerine katıldığını, New York ve Paris'teki dairelerinde kaldıklarını, New Mexico'daki çiftliğinde yemek yediklerini ve onunla birlikte çok sayıda akademik etkinliğe katıldıklarını doğruladı. Ancak "hiçbir zaman adasına gitmediklerini ve orada yaşananlardan haberdar olmadıklarını" söyledi.
Chomsky ile Epstein'in 2015'te tanıştığını belirten Valeria Chomsky, Epstein'in 2008'de reşit olmayan bir kişiye yönelik fuhuş suçlamalarını kabul ettiğinden haberdar olmadıklarını da ifade etti. Epstein'in kendisini bilime ilgi duyan bir hayırsever olarak tanıttığını söyledi.
Valeria açıklamasında şöyle dedi:
"Bu şekilde kendini sunarak Noam'ın ilgisini çekti ve yazışmaya başladılar. Farkında olmadan Truva atına kapıyı açtık. Epstein, Noam'ı hediyelerle ve onun yıllardır çalıştığı alanlarda ilgi çekici tartışma fırsatları yaratarak çevrelemeye başladı. Bunun bizi tuzağa düşürmeye ve Noam'ın savunduğu değerlere zarar vermeye yönelik bir strateji olduğunu fark edememiş olmaktan pişmanız."
Valeria Chomsky ayrıca Chomsky ile Epstein arasındaki iki mali işlemle ilgili de açıklama yaptı. Buna göre Epstein, Chomsky'nin geliştirdiği bir dilbilimsel çalışma kapsamında kendisine 20 bin dolarlık bir çek gönderdi. Ayrıca Epstein, Chomsky'nin emeklilik kaynaklarında fark ettiği ve ekonomik bağımsızlığını tehdit eden 270 bin dolarlık bir tutarsızlığın giderilmesine yardımcı oldu.