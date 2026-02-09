Ordu'da olay, 6 Şubat'ta saat 23.30 sıralarında Altınordu ilçesindeki bir halı sahada meydana geldi. Arkadaşlarıyla halı sahaya giden Mesut Sarıboğa (43), maç başladıktan bir süre sonra fenalaşarak, yere yığıldı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'daki habere göre arkadaşları, Sarıboğa’nın yardımına koştu. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Sarıboğa, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

GENÇ ÖĞRETMEN KURTARILAMADI

Tedaviye alınan Sarıboğa, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Sarıboğa’nın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mesut Sarıboğa, 43 yaşında, evli ve 2 çocuk babasıydı.

YÜREK YAKAN OLAY KAMERADA

Öte yandan, Mesut Sarıboğa'nın fenalaşıp, yere yığıldığı anlar ise halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

EVLİ VE 2 ÇOCUĞU VARDI

Perşembe ilçesi Gazi İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mesut Sarıboğa’nın evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Mesut Sarıboğa için bugün Altınordu ilçesi Ulu Cami’de cenaze töreni düzenlendi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Sarıboğa’nın cenazesi, kılınan öğle namazının ardından aynı ilçedeki Hatipli Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.