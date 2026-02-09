Habertürk
        Mesut öğretmen ağlattı... Halı sahada ölüm kamerada | SON DAKİKA HABERİ

        Mesut öğretmen ağlattı... Halı sahada ölüm!

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde, halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirip, hayatını kaybeden 43 yaşındaki öğretmen Mesut Sarıboğa'nın, yere yığıldığı anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Genç öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 09:19 Güncelleme: 09.02.2026 - 10:12
        Mesut öğretmen ağlattı... Halı sahada ölüm!
        Ordu'da olay, 6 Şubat'ta saat 23.30 sıralarında Altınordu ilçesindeki bir halı sahada meydana geldi. Arkadaşlarıyla halı sahaya giden Mesut Sarıboğa (43), maç başladıktan bir süre sonra fenalaşarak, yere yığıldı.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'daki habere göre arkadaşları, Sarıboğa’nın yardımına koştu. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Sarıboğa, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        GENÇ ÖĞRETMEN KURTARILAMADI

        Tedaviye alınan Sarıboğa, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Sarıboğa’nın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Mesut Sarıboğa, 43 yaşında, evli ve 2 çocuk babasıydı.
        Mesut Sarıboğa, 43 yaşında, evli ve 2 çocuk babasıydı.

        YÜREK YAKAN OLAY KAMERADA

        Öte yandan, Mesut Sarıboğa'nın fenalaşıp, yere yığıldığı anlar ise halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        EVLİ VE 2 ÇOCUĞU VARDI

        Perşembe ilçesi Gazi İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mesut Sarıboğa’nın evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Mesut Sarıboğa için bugün Altınordu ilçesi Ulu Cami’de cenaze töreni düzenlendi.

        SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Sarıboğa’nın cenazesi, kılınan öğle namazının ardından aynı ilçedeki Hatipli Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

        Cenazeye Sarıboğa'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Mehmet Vargeloğlu, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmenin son anları kameraya yansıdı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirip, hayatını kaybeden öğretmen Mesut Sarıboğa'nın (43), yere yığıldığı anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. (DHA)

