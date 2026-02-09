Habertürk
Habertürk
        TIR'ın altında kaldı, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı!

        TIR'ın altında kaldı, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı!

        Adana'da meydana gelen bir kazada faciadan dönüldü. Olayda motosikleti ile TIR'ın altında kalıp sıkışan kurye Mesut Aldanma, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Aldanma, "Ekipmanlarım sayesinde hayattayım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 10:00 Güncelleme: 09.02.2026 - 10:11
        TIR'ın altında kaldı, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı!
        Adana'da motosikleti ile çarpıştığı TIR'ın altında sürüklenip, sıkışan kurye Mesut Aldanma (26), kaskı ve koruyucu kıyafetleri sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Aldanma, "Ekipmanlarım sayesinde hayattayım. Kırığım, çıkığım bile yok; vücudumda ufak tefek eziklerle kurtuldum" dedi.

        DHA'nın haberine göre kaza, 4 Şubat'ta Seyhan ilçesine bağlı Büyükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kebapçıda kuryelik yapan Mesut Aldanma yönetimindeki motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü, TIR'ın çekicisinin altında kalarak sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar yardıma koşan çevredekiler, Aldanma'yı sakinleştirmeye çalıştı.

        "KORKMUYORUM, SİZ DE KORKMAYIN"

        Soğukkanlılığını koruyarak, "Korkmuyorum, siz de korkmayın" diyen Aldanma, kaskı ve koruyucu kıyafetleri sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Mesut Aldanma, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Aldanma, ambulansla götürüldüğü hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

        "FRENE BASTIM FAKAT DURAMADIM"

        Kaza günü yaşadıklarını anlatan Mesut Aldanma, "Dükkana sipariş gelmişti, paketi almak için yola çıktım. Yolda ilerlediğim sırada kırmızı ışık yandı, önümde 3 TIR vardı. Ben de emniyet şeridinden yan taraflarından geçtim. Kırmızı ışık söndükten, yeşil yandıktan sonra ilerlemeye başladık. Yanımdaki TIR beni fark etmedi ve sağa sinyal vermeden dönmeye çalıştı. Frene bastım fakat duramadım, kaydım ve TIR'la çarpışıp altında sıkıştım" diye konuştu.

        "KASKIM OLMASAYDI, YÜZÜM PARAMPARÇA OLACAKTI"

        Çok büyük bir kaza geçirdiğini aktaran Aldanma, "Ekipmanlarım sayesinde hayattayım. TIR, beni yol boyunca sürüklemişti. Kaskım olmasaydı, yüzüm paramparça olacaktı. Koruyucu giysilerim olmasaydı; gövdem, ellerim paramparça olacaktı. Ekipmanlarım sayesinde hayattayım. Kırığım, çıkığım bile yok; vücudumda ufak tefek eziklerle kurtuldum. Sürüklendiğim sırada asfaltla burun burunaydım. Gözümü açtığımda ailem, arkadaşlarım gözümün önüne geldi. Tarif edilemez bir his yaşadım, bütün hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Bütün motorcu kardeşlerime sesleniyorum; ekipmanlarınızı takmayı ihmal etmeyin" dedi.

