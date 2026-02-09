Habertürk
        İzmir haberleri: İki kadını ölüme terk eden şüpheli aranıyor

        İki kadını ölüme terk eden şüpheli aranıyor!

        İzmir'in Menderes ilçesinde, 16 yaşındaki Balımnaz Türkkal ile ablası 21 yaşındaki Nergiz Türkkal'ın öldüğü sel sularına kapılan otomobilden kaçan ve 3 farklı suçtan aranması olan T.D.'yi bulmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 08:35 Güncelleme: 09.02.2026 - 08:59
        İki kadını ölüme terk eden şüpheli aranıyor!
        İzmir'de, yürek yakan olay geçen hafta, Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi Kısık Sanayi yolunda yaşanmıştı.

        SEL SULARINA KAPILDI İDDİASI

        DHA'daki habere göre içerisinde Balımnaz Türkkal (16) ve ablası Nergiz Türkkal (21) ile D.Y. ve T.D’nin bulunduğu otomobil, dere üzerindeki köprüden geçerken iddiaya göre, sel sularına kapıldı.

        Balımnaz Türkkal, 16 yaşındaydı.
        Balımnaz Türkkal, 16 yaşındaydı.

        ARAÇTAKİ 2 ERKEK KURTULDU

        Sel sularının önüne katıp sürüklediği otomobildeki D.Y. ve T.D. kendi imkanlarıyla kurtuldu. D.Y. gözaltına alınırken, T.D. ise kaçtı.

        Nergiz Türkkal, 21 yaşındaydı.
        Nergiz Türkkal, 21 yaşındaydı.

        İKİ KARDEŞİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        İhbar üzerine bölgeye İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, AFAD ekipleri sevk edildi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama-kurtarma çalışmalarında Balımnaz Türkkal ve ablası Nergiz Türkkal’ın cansız bedenine ulaşıldı. Türkkal kardeşler, Hacılarkırı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        GENÇ KIZ İÇERİKLER ÜRETİYORDU

        Öte yandan Balım Türkkal’ın, sanal medyada videolar çektiği öğrenildi.

        3 SUÇTAN ARAMASI OLAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

        D.Y. ve T.D’nin, çok sayıda suç kayıtlarının olduğu, T.D’nin 3 farklı suçtan aranması olduğu da belirtildi.

        Otomobilin bulunduğu bölgede geniş çaplı soruşturma yürüten jandarma ekipleri, kaçan T.D’yi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Ana Haber Bülteni - 5 Şubat 2026 (Hatay'da İnşaatlar Ne Aşamada?)

        Erdoğan'dan muhalefete tepki. Siyasette umut hakkı tartışması. Fırat Nehri'ndeki köprü onarılıyor. Habertürk depremin 3. ayında Hatay'da. Hatay'da inşaatlar ne aşamada? Elif Kumal neden öldü? Ana Haber Bülteni'ni Semiha Şahin sundu.

        #İzmir
        #Son dakika haberler
