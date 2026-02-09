İzmir'de, yürek yakan olay geçen hafta, Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi Kısık Sanayi yolunda yaşanmıştı.

SEL SULARINA KAPILDI İDDİASI

DHA'daki habere göre içerisinde Balımnaz Türkkal (16) ve ablası Nergiz Türkkal (21) ile D.Y. ve T.D’nin bulunduğu otomobil, dere üzerindeki köprüden geçerken iddiaya göre, sel sularına kapıldı.

Balımnaz Türkkal, 16 yaşındaydı.

ARAÇTAKİ 2 ERKEK KURTULDU

Sel sularının önüne katıp sürüklediği otomobildeki D.Y. ve T.D. kendi imkanlarıyla kurtuldu. D.Y. gözaltına alınırken, T.D. ise kaçtı.

Nergiz Türkkal, 21 yaşındaydı.

İKİ KARDEŞİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, AFAD ekipleri sevk edildi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama-kurtarma çalışmalarında Balımnaz Türkkal ve ablası Nergiz Türkkal’ın cansız bedenine ulaşıldı. Türkkal kardeşler, Hacılarkırı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

GENÇ KIZ İÇERİKLER ÜRETİYORDU

Öte yandan Balım Türkkal’ın, sanal medyada videolar çektiği öğrenildi.

3 SUÇTAN ARAMASI OLAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

D.Y. ve T.D’nin, çok sayıda suç kayıtlarının olduğu, T.D’nin 3 farklı suçtan aranması olduğu da belirtildi.