        ABD Başkanı Trump'tan Super Bowl'un devre arası şovuna sert tepki: En kötülerinden biri

        ABD Başkanı Trump, Super Bowl maçının devre arasındaki gösterilerine tepki gösterdi ve gösterinin "Amerika'nın büyüklüğüne hakaret niteliğinde" olduğunu söyledi. Trump, şovun ABD'nin değerlerini yansıtmadığını savundu ve "Şimdiye kadarki en kötülerinden biri" dedi

        Giriş: 09.02.2026 - 07:37 Güncelleme: 09.02.2026 - 07:37
        Trump'tan Super Bowl'un devre arası şovuna sert tepki
        ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl maçının devre arasındaki gösterisinin Amerikan değerlerini yansıtmadığını savunarak, "Super Bowl devre arası gösterisi kesinlikle berbat, şimdiye kadarki en kötülerinden biri." ifadesini kullandı.

        ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, NFL yöneticilerini ve organizatörleri hedef aldı.

        ABD'nin en çok izlenen ve en büyük spor organizasyonu olan ve bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Super Bowl maçının devre arasındaki şovu beğenmediğini kaydeden Trump, "Super Bowl devre arası gösterisi kesinlikle berbat, şimdiye kadarki en kötülerinden biri." değerlendirmesinde bulundu.

        Gösteri için, "Amerika'nın büyüklüğüne hakaret niteliğinde" yorumunu yapan Trump, şovun ABD'nin değerlerini yansıtmadığını savundu.

        Porto Rikolu rapçi Bad Bunny'nin söylediği şarkıları "kimsenin anlamadığını" belirten ABD Başkanı Trump, "Danslar iğrençti, özellikle de ABD'nin ve dünyanın dört bir yanından izleyen küçük çocuklar için. Bu gösteri, her gün yeni rekorlar kıran ülkemize tokat atmaktan başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.

        GRAMMY'DE ICE'YE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

        Öte yandan geçen hafta Grammy töreninde "Yılın Albümü" ödülünü kazanan Porto Rikolu süperstar Bad Bunny Trump yönetimine tepki göstermişti. Bad Bunny, ödül konuşmasında Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'ni (ICE) açıkça eleştirmişti.

        Bu ödülü kazanan ilk İspanyolca albüm sahibi sanatçı olan Bad Bunny konuşmasına, "Tanrı’ya teşekkür etmeden önce şunu söyleyeceğim: ICE dışarı" sözleriyle başladı.

        Bu sözleri salondaki izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı ve konuşmasına şöyle devam etti:

        "Biz vahşi değiliz, hayvan değiliz, uzaylı değiliz. Biz insanız ve Amerikalıyız. Nefretten daha güçlü tek şey sevgidir. Lütfen, farklı olmalıyız. Eğer savaşacaksak, bunu sevgiyle yapmalıyız. Onlardan nefret etmiyoruz; halkımızı, ailelerimizi seviyoruz ve bunu bu şekilde yapmalıyız"

