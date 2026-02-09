BAĞ-KUR’lular primi asgari ücretten yatırıyor

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) sosyal sigorta primleri 31 Aralık 2025 tarihine kadar asgari ücret ile asgari ücretin 7,5 katı arasında değişen kazanç tutarına göre bildirildi. Azami kazanç tutarı 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren asgari ücretin 9 katına çıkartıldı.

SSK’lıların prime esas kazançları, işveren tarafından ödenen ücrete göre belirleniyor. Yemek bedeli ve çocuk yardımı gibi istisnalar dışında işçiye yapılan her türlü ödemenin prime esas kazanca dahil edilmesi gerekiyor. BAĞ-KUR’lularda ise böyle bir zorunluluk bulunmuyor. BAĞ-KUR’lular prime esas kazançlarını kendileri belirliyor.

SGK’nın verilerine göre, 2024 yılında 3 milyon 66 bin 874 BAĞ-KUR’lunun 3 milyon 56 bin 387’si sosyal sigorta primini asgari ücret üzerinden ödedi. Asgari ücretin üzerinde kazanç bildiren BAĞ-KUR’luların sayısı yaklaşık 10 bin kişide kaldı. Prime esas kazancın tavanı olan asgari ücretin 7,5 katı kazanç bildiren BAĞ-KUR’lu sayışı ise sadece 543 kişi oldu.

SSK’LI 4 KİŞİDEN 3’Ü 2,1 ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA ÜCRET ALIYOR

2024 yılı itibarıyla 16 milyon 602 bin 868 SSK’lı çalışanın yüzde 40,62’sini oluşturan 6 milyon 744 bin kişinin prime esas kazancı asgari ücretten bildirildi. Asgari ücret ile asgari ücretin yüzde 20 fazlası arasında kazanç bildirilen kişi sayısı 1 milyon 682 bin, asgari ücretin yüzde 20 ile yüzde 60 fazlası arasında kazanç bildirilen kişi sayısı ise 2 milyon 270 bin kişi oldu. Asgari ücretin yüzde 65 fazlası ile yüzde 110 fazlası arasında kazanç bildirilen kişi sayısı da 1 milyon 465 bin kişi olarak gerçekleşti. Buna göre, SSK’lı çalışanların yüzde 73,26’sını oluşturan 12,16 milyon kişinin prime esas kazancı 2,1 asgari ücretin altında oldu

Kazancı 2,1 – 2,55 asgari ücret arasındaki kişi sayısı 1 milyon 101 bin, 2,55 – 3 asgari ücret arasında olan kişi sayısı ise 946 bin kişi oldu. Bunları da kattığımızda toplam çalışanların yüzde 85,6'sını oluşturan 14,21 milyon kişinin prime esas kazancının bir asgari ücret ile 3 asgari ücret arasında olduğu görülüyor. Prime esas kazancı 7,5 asgari ücret tutarında olan kişi sayısı ise 440 bin 414 kişi oldu. Bu kişiler, toplam SSK'lı çalışanların yüzde 2,65'ini oluşturuyor. DÜŞÜK KAZANÇ DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI SGK'ya bildirilen prime esas kazancın yüksek olması SGK'nın prim gelirlerinin artmasını sağlıyor. Prime esas kazancın yüksek olması aynı zamanda emekli aylığını artırıyor. Emekli aylığı, çalışma yaşamı boyunca SGK'ya bildirilen prime esas kazançlar dikkate alınarak bağlanıyor. Prim gün sayısı ve prime esas kazancı düşük olanların aylığının çok düşmemesi için 2019 yılından bu yana her yıl kanunla artırılan en düşük emekli aylığı uygulanıyor. Özellikle asgari ücretle çalışan SSK'lılar ve primini asgari ücret üzerinden yatıran BAĞ-KUR'lular gelecekte en düşük emekli aylığı almak zorunda kalacaklar.