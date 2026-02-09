O an kameraya yansıdı! Silahlı saldırıya sandalyeli kalkan!

İstanbul'da, Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde 18 Eylül’de saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre 2 kişi saatlerinde tekel bayinin önüne geldi.

SANDALYE İLE KORUNMAYA ÇALIŞTI

DHA'daki habere göre araçtan inen kapüşonlu ve maskeli 1 kişi, iş yerine girerek içeridekilere silahla ateş açtı.

Saldırıda sandalyeyle saldırgana karşılık vermeye çalışan Ozan A. ve Ensar D. yaralandı. Saldırgan olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ŞİŞLİ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Saldırıda yaralanan 2 kişiye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

REKLAM

KİRALIK ARACA SAHTE PLAKA TAKMIŞ

Olayın ardından çalışma başlatan Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kiralık araçla iş yeri önüne geldiği belirlendi. Şüphelilerin güzergah üzerinde çalışma yapan polis araca sahte plaka takıldığını da tespit etti.