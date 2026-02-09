Habertürk
        Esenyurt'tan bir ilk - İş-Yaşam Haberleri

        Esenyurt'tan bir ilk

        Esenyurt'un nüfusu 2025 yılında 1 milyon 3 bin 905 oldu. Böylece ilk kez bir ilçenin nüfusu 1 milyonu aştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 10:33 Güncelleme: 09.02.2026 - 10:33
        Esenyurt'tan bir ilk
        Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu.

        TÜİK verilerine göre ilçelere göre nüfus dağılımı incelendiğinde, İstanbul ili Esenyurt ilçesinin 1 milyon 3 bin 905 kişi ile ilk sırada yer aldığı görüldü. Buna göre Türkiye'de ilk defa bir ilçenin nüfusu 1 milyonu geçmiş oldu.

        Esenyurt İlçesini sırasıyla 957 bin 792 kişi ile Gaziantep ili Şahinbey ilçesi, 952 bin 198 kişi ile Ankara ili Çankaya ilçesi, 931 bin 722 kişi ile Ankara ili Keçiören ilçesi ve 905 bin 880 kişi ile Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi takip etti.

        İşte 2025 sonu itibarıyla nüfusu 500 binin üzerindeki ilçeler:

        İlçe Nüfus
        Esenyurt 1 003 905
        Şahinbey 957 792
        Çankaya 952 198
        Keçiören 931 722
        Şehitkamil 905 880
        Osmangazi 886 111
        Küçükçekmece 785 270
        Seyhan 782 204
        Pendik 752 033
        Ümraniye 728 913
        Yenimahalle 721 531
        Bağcılar 707 635
        Selçuklu 703 449
        Mamak 690 329
        Yıldırım 654 589
        Kepez 649 102
        Etimesgut 632 458
        Sincan 605 366
        Melikgazi 593 262
        Nilüfer 578 059
        Bahçelievler 539 035
        Başakşehir 536 797
        Sultangazi 529 306
        Maltepe 525 044
        Buca 520 941
        Merkez 517 785
        Üsküdar 514 294
        Muratpaşa 510 887
        Sancaktepe 507 500
