        Epstein'in suç ortağı Maxwell ifade verecek: "Susma hakkını" kullanması bekleniyor

        Epstein'in suç ortağı Maxwell ifade verecek: "Susma hakkını" kullanması bekleniyor

        Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı ve hüküm giymiş suç ortağı Ghislaine Maxwell bugün, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesinde ifade verecek. Ancak ABD basınında yer alan haberlere göre, Maxwell'in "susma hakkını" kullanması bekleniyor

        Giriş: 09.02.2026 - 11:26 Güncelleme: 09.02.2026 - 11:26
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı ve hüküm giymiş suç ortağı Ghislaine Maxwell, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesi önünde bugün ifade verecek. Ancak kendisinin ifade oturumunda soruları yanıtlamayı reddetmeyi planladığı bildirildi. ABD Temsilcisi Ro Khanna'nın pazar günü kaleme aldığı mektuba göre Maxwell, ifade sırasında konuşmama hakkını kullanacak.

        2021 yılında Epstein'in reşit olmayan kız çocuklarının cinsel istismarına yardım etmekten suçlu bulunan ve halihazırda 20 yıl hapsine çarptırılan Maxwell'in, ABD Anayasası'nın 5. maddesine (Fifth Amendment) atıfla "susma hakkını" kullanacağı belirtildi.

        Maxwell’in avukatı pazar günü yapılan yorum talebine yanıt vermedi.

        Khanna'ya göre Maxwell, tek tek soruları yanıtlamak yerine ifade oturumunun başında önceden hazırlanmış bir metni okumayı planlıyor. Khanna, bu bilginin kaynağını açıklamadı.

        Californialı Demokrat Khanna, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

        "Bu tutum, Maxwell'in geçmişteki davranışlarıyla çelişkili görünüyor. Zira daha önce Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche ile büyük ölçüde benzer konuları görüşmek üzere bir araya geldiğinde Beşinci Değişiklik hakkını kullanmamıştı."

        Jeffrey Epstein olayı

        En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

        Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

