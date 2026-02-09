Beşiktaş kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!

Alanyaspor'un gollerini ise 9. ve 16. dakikalarda eski Beşiktaşlı oyuncu Güven Yalçın attı. Bu sonuçla ligde 7. kez berabere kalan Beşiktaş, puanını 37'ye çıkardı. 11. beraberliğini yaşayan Alanyaspor ise puanını 23 yaptı.