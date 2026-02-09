Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!

        Beşiktaş, Alanyaspor ile berabere kalıp ligdeki yenilmezliğini 10 maça çıkarsa da 3. Sıradaki Trabzonspor'un 8 puan gerisine düştü. Bu sonucun ardından Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi biletini de ateşe attı

        Giriş: 09.02.2026 - 12:32 Güncelleme: 09.02.2026 - 12:32
        1

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

        2

        Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta siyah-beyazlı ekibin gollerini 33. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü ile 53. dakikada Hyeon-gyu Oh kaydetti.

        3

        Alanyaspor'un gollerini ise 9. ve 16. dakikalarda eski Beşiktaşlı oyuncu Güven Yalçın attı. Bu sonuçla ligde 7. kez berabere kalan Beşiktaş, puanını 37'ye çıkardı. 11. beraberliğini yaşayan Alanyaspor ise puanını 23 yaptı.

        4

        Beşiktaş ligdeki yenilmezliğini 10 maça çıkarsa da bunların sadece 5'ini kazanabildi.

        5

        Ligdeki son mağlubiyetini Fenerbahçe karşısında yaşayan siyah-beyazlılar, 10 maçlık süreçte ise 5. kez sahadan beraberlikle ayrılıp puan kaybetti.

        6

        Sergen Yalçın'ın öğrencileri lider Galatasaray'ın 15 puan gerisine düşerken 3. sıradaki Trabzonspor'un ise 8 puan gerisinde yer alarak Avrupa Ligi biletini ateşe attı. Beşiktaş 4. sıradaki Göztepe'nin ise 3 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.

