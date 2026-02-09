7 yaşındaki öğrenciyi darp davasında karar çıktı: Öğretmene hapis, demir çubuk ‘silah’ sayıldı

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde, 2 yıl önce 7 yaşındaki bir öğrenciye demir çubukla vurduğu iddiasıyla yargılanan öğretmen Zabit D. hakkında karar verildi. Mahkeme, olayın kaza değil kasten yaralama olduğuna hükmederken demir çubuğu da silah kapsamında değerlendirip el konulmasına karar verdi. Öğretmene 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmedildi.

Olay, 2 yıl önce Beylikdüzü’nde bir ilkokulda meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi E.S.’nin kolunda ve başında darp izleri oluştuğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Anne Özlem S., öğretmen Zabit D.’nin kendisini arayarak “Oğlunun koluna çubukla dokundum, çok ağlıyor” dediğini; okula gittiğinde çocuğunun kolunda demir çubuktan kaynaklanan iz ve kafasında şişlik gördüğünü anlattı.

Hastanede düzenlenen raporda, yaralanmanın “başka bir şahıs tarafından darp ve çarpma” sonucu oluştuğu belirtildi. Öğretmen ise ilk aşamada, çubuğun elinden düşmesi sonucu olayın meydana geldiğini savundu.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ Hastane polisinin tuttuğu tutanak ve adli raporun ardından dosya, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne gönderildi. Anne ve babanın şikâyeti üzerine öğretmen Zabit D. hakkında adli süreç başlatıldı. DURUŞMADA İFADELER VERİLDİ Soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı ve mahkemece kabul edilerek dava açıldı. Büyükçekmece 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık öğretmen Zabit D., çubuğu ders anlatımında kullandığını, açmak için salladığını ve öğrencinin koluna çarptığını ileri sürdü. Ancak sosyal çalışma uzmanı eşliğinde dinlenen E.S.'nin beyanı yargılamanın seyrini değiştirdi. Küçük çocuk, öğretmenin kendisine sopayla vurduğunu, ardından müdürün yanına götürüldüğünü ve "Annen gelince yanlışlıkla oldu diyeceksin" denildiğini anlattı. SOSYAL ÇALIŞMA UZMANI: "İFADESİ GÜVENİLİR" Mahkemede görevli sosyal çalışma uzmanı, çocuğun beyanının açık, tutarlı ve güvenilir olduğunu bildirdi. Anne ve baba da olayın kaza olmadığını belirterek şikâyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.