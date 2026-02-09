Habertürk
        7 yaşındaki öğrenciyi darp davasında karar çıktı: Öğretmene hapis, demir çubuk 'silah' sayıldı

        7 yaşındaki öğrenciyi darp davasında karar çıktı: Öğretmene hapis, demir çubuk ‘silah’ sayıldı

        İstanbul Beylikdüzü'nde 2 yıl önce 7 yaşındaki öğrenciye demir çubukla vurduğu iddiasıyla yargılanan öğretmen Zabit D. hakkında karar çıktı. Mahkeme, olayın kaza değil kasten yaralama olduğuna hükmederken, demir çubuğu da silah kapsamında değerlendirerek el konulmasına karar verdi. Öğretmen hakkında 7 ay 15 gün hapis cezası çıktı

        Giriş: 09.02.2026 - 22:18 Güncelleme: 09.02.2026 - 22:18
        7 yaşındaki öğrenciyi darp davasında karar
        İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde, 2 yıl önce 7 yaşındaki bir öğrenciye demir çubukla vurduğu iddiasıyla yargılanan öğretmen Zabit D. hakkında karar verildi. Mahkeme, olayın kaza değil kasten yaralama olduğuna hükmederken demir çubuğu da silah kapsamında değerlendirip el konulmasına karar verdi. Öğretmene 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmedildi.

        Olay, 2 yıl önce Beylikdüzü’nde bir ilkokulda meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi E.S.’nin kolunda ve başında darp izleri oluştuğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Anne Özlem S., öğretmen Zabit D.’nin kendisini arayarak “Oğlunun koluna çubukla dokundum, çok ağlıyor” dediğini; okula gittiğinde çocuğunun kolunda demir çubuktan kaynaklanan iz ve kafasında şişlik gördüğünü anlattı.

        Hastanede düzenlenen raporda, yaralanmanın “başka bir şahıs tarafından darp ve çarpma” sonucu oluştuğu belirtildi. Öğretmen ise ilk aşamada, çubuğun elinden düşmesi sonucu olayın meydana geldiğini savundu.

        SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ

        Hastane polisinin tuttuğu tutanak ve adli raporun ardından dosya, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’ne gönderildi. Anne ve babanın şikâyeti üzerine öğretmen Zabit D. hakkında adli süreç başlatıldı.

        DURUŞMADA İFADELER VERİLDİ

        Soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı ve mahkemece kabul edilerek dava açıldı. Büyükçekmece 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık öğretmen Zabit D., çubuğu ders anlatımında kullandığını, açmak için salladığını ve öğrencinin koluna çarptığını ileri sürdü.

        Ancak sosyal çalışma uzmanı eşliğinde dinlenen E.S.’nin beyanı yargılamanın seyrini değiştirdi. Küçük çocuk, öğretmenin kendisine sopayla vurduğunu, ardından müdürün yanına götürüldüğünü ve “Annen gelince yanlışlıkla oldu diyeceksin” denildiğini anlattı.

        SOSYAL ÇALIŞMA UZMANI: “İFADESİ GÜVENİLİR”

        Mahkemede görevli sosyal çalışma uzmanı, çocuğun beyanının açık, tutarlı ve güvenilir olduğunu bildirdi. Anne ve baba da olayın kaza olmadığını belirterek şikâyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.

        SAVCININ MÜTALAASI

        Savcılık tarafından sunulan mütalaada, adli raporlar ve mağdur beyanları birlikte değerlendirilerek öğretmenin sınıf içindeki otoritesini kullanarak öğrenciye çubukla vurduğunun sabit olduğu belirtildi ve sanığın kasten yaralama suçundan cezalandırılması talep edildi.

        MAHKEME DEMİR ÇUBUĞU “SİLAH” SAYDI

        Duruşma sonunda mahkeme, olayın kaza olmadığına hükmetti. Kararda, öğretmenin eyleminin TCK 86/3-e kapsamında, yani silahla kasten yaralama suçu oluşturduğu belirtildi. Bu kapsamda demir çubuk, suçta kullanılan silah niteliğinde alet olarak kabul edilerek TCK 54/1 gereğince el konulmasına karar verildi.

        ÖĞRETMEN CEZA ALDI

        Öğretmen Zabit D. hakkında önce 6 ay hapis cezasına hükmedildi; artırım uygulanarak ceza 9 aya çıkarıldı, indirimle 7 ay 15 güne düşürüldü. Öğretmenin sabıkasız oluşu ve kişisel durumu dikkate alınarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Zabit D. 5 yıl süreyle denetime tabi tutulacak. Alınan bu kararın ardından dosya Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi.

        #öğretmene hapis
        #haberler
