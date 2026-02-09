Habertürk
        Getir, Uber tarafından satın alındı

        Uber'den Habertürk'e yapılan özel açıklamaya göre, yatırım fonu Mubadala'nın portföyünde kalan Getir hizmetleri satın alınıyor. Bu satın almaya, Bitaksi ve Getir finans dâhil edilmedi. Verilen bilgiye göre, bugün saat 16.00 sonrası satın alma bedeli resmi olarak açıklanacak. Uber'den Habertürk'e yapılan açıklamada, şirketin hızlı teslimat alanında büyümek istediği belirtildi. Açıklamada, Türkiye'nin şirketin için çok önemli pazar olduğu vurgulandı

        Giriş: 09.02.2026 - 13:59 Güncelleme: 09.02.2026 - 13:59
