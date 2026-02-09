Getir, Uber tarafından satın alındı

Dünya haber bekliyor: savaş mı anlaşma mı? Trump "İran'ı vurun" emri verir mi? İran Trump'ın şartlarına ne dedi? İsrail'den Trump'a "Epstein Şantajı" mı? Epstein belgeleri İran saldırısıyla bağlantılı mı? Epstein dosyası bir "Sopa" mı? Trump'ın 4 şartı: Teslimiyet mi? ABD-İran görüşmesi çıkmazda mı?... Daha Fazla Göster

Dünya haber bekliyor: savaş mı anlaşma mı? Trump "İran'ı vurun" emri verir mi? İran Trump'ın şartlarına ne dedi? İsrail'den Trump'a "Epstein Şantajı" mı? Epstein belgeleri İran saldırısıyla bağlantılı mı? Epstein dosyası bir "Sopa" mı? Trump'ın 4 şartı: Teslimiyet mi? ABD-İran görüşmesi çıkmazda mı? Trump'tan "Vurursam yok olursunuz" mesajı mı? Olaylar ve Görüşler'de Serap Belet sordu; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Habertürk Yazarı Oray Eğin, Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Gazeteci Gürkan Zengin ve Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin anlattı. Daha Az Göster