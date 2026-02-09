Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
Bursa'da, 25 yaşındaki Fırat Ç., sokakta karşılaşıp tartıştığı eniştesi 30 yaşındaki Alperen Şahin'i, yanındaki tabancayla 8 yerinden vurarak öldürdü. Fırat Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Bursa'da kan donduran olay, saat 11.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi’nde meydana geldi. Fırat Ç. (25), ablasının eşi Alperen Şahin'le (30) sokakta karşılaştı.
SİLAHLA ENİŞTESİNE ATEŞ AÇTI
DHA'daki habere ve iddiaya göre, ailevi konular nedeniyle ikili arasında tartışma çıktı. Daha sonra Fırat Ç., yanındaki tabancayla eniştesine ateş açtı.Hayatını kaybeden Alperen Şahin, 30 yaşındaydı.
VÜCUDUNA 8 KURŞUN İSABET ETTİ
8 kurşunun isabet ettiği Şahin yaralanırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alperen Şahin, yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.
KAYINBİRADER GÖZALTINDA
Fırat Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.