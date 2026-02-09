Burası Haftasonu - 7 Şubat 2026 (ABD-İran Hattında Kritik Müzakere)

6 Şubat'ın sembolü Ebrar sitesi. Ankara'da kaçak ilaç operasyonu. Adıyaman'ın depremzede gazetecileri. Emine Erdoğan depremzedelerle buluştu. Umre vaadiyle dolandırıcılık. Yeni trafik cezaları yolda. Kar zinciri kullanmayanlar dikkat. Slovenya'da sosyal medya yasağı. Kar altında en soğuk gece: Malat... Daha Fazla Göster 6 Şubat'ın sembolü Ebrar sitesi. Ankara'da kaçak ilaç operasyonu. Adıyaman'ın depremzede gazetecileri. Emine Erdoğan depremzedelerle buluştu. Umre vaadiyle dolandırıcılık. Yeni trafik cezaları yolda. Kar zinciri kullanmayanlar dikkat. Slovenya'da sosyal medya yasağı. Kar altında en soğuk gece: Malatya. ABD-İran hattında kritik müzakere. Burası Haftasonu'nda Semiha Şahin sordu Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Elvan Bayramoğlu, HT Spor İçerik Müdürü Sine Çakır Heyse ve Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel anlattı. Daha Az Göster