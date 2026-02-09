Habertürk
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun | SON DAKİKA HABERİ

        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!

        Bursa'da, 25 yaşındaki Fırat Ç., sokakta karşılaşıp tartıştığı eniştesi 30 yaşındaki Alperen Şahin'i, yanındaki tabancayla 8 yerinden vurarak öldürdü. Fırat Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 14:44 Güncelleme: 09.02.2026 - 15:25
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Bursa'da kan donduran olay, saat 11.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi’nde meydana geldi. Fırat Ç. (25), ablasının eşi Alperen Şahin'le (30) sokakta karşılaştı.

        SİLAHLA ENİŞTESİNE ATEŞ AÇTI

        DHA'daki habere ve iddiaya göre, ailevi konular nedeniyle ikili arasında tartışma çıktı. Daha sonra Fırat Ç., yanındaki tabancayla eniştesine ateş açtı.

        Hayatını kaybeden Alperen Şahin, 30 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Alperen Şahin, 30 yaşındaydı.

        VÜCUDUNA 8 KURŞUN İSABET ETTİ

        8 kurşunun isabet ettiği Şahin yaralanırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Alperen Şahin, yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

        KAYINBİRADER GÖZALTINDA

        Fırat Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

