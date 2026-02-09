Jhon Duran Zenit'e imza attı!
Rusya Premier Lig ekibi Zenit, Fenerbahçe'den Jhon Duran'ı kadrosuna kattığını açıkladı! Kolombiyalı golcü sezon sonuna kadar Rus ekibinde kiralık olarak forma giyecek.
Ve Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti, Jhon Duran Zenit'in yolunu tuttu... Rusya Premier Lig ekibi Zenit, Kolombiyalı golcüyü kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Jhon Duran artık bir Zenit oyuncusu. Kolombiyalı forvet, 2025-26 sezonunun sonuna kadar Al-Nassr'dan kiralık olarak kadromuza katıldı. Rusya'ya hoş geldin Jhon." ifadeleri kullanıldı.
22 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna dek Zenit'te forma giyecek.
21 MAÇTA 8 GOL KATKISI
Sarı-lacivertlilerin sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan kiraladığı Duran, Fenerbahçe formasıyla 21 resmi maça çıkarken, 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.