        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda! | Son dakika haberleri

        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!

        Niğde'de trafikte tartıştığı Abdullah Gündoğdu ile Hakan Çelik'i katleden ve yakalandıktan sonra gazetecilerin sorularına, "Pişman değilim, gurur duyuyorum" diyen katil zanlısı Hamza C. adliyeye sevk edildi. Dehşete düşüren çifte cinayetin kurbanları ise bugün son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 16:20 Güncelleme: 09.02.2026 - 16:20
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Niğde'nin Çiftlik ilçesinde trafikte yaşanan kavgada Hamza C. (52) tarafından öldürülen Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl'ın makam şoförü Abdullah Gündoğdu (42) ile Hakan Çelik (50), son yolculuğuna uğurlandı.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, dün saat 19.30 sıralarında, Asmasız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aynı istikamette yan yana ilerleyen 2 otomobilin, dikiz aynaları birbirine temas etti.

        Fotoğraf: DHA

        Ardından yolun sağına çektikleri otomobillerinden inen sürücüler Hamza C. ve Abdullah Gündoğdu arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Arbede sırasında belinden tabancasını çıkaran Hamza C., Gündoğdu ve yanındaki Hakan Çelik'e ateş etti.

        Abdullah Gündoğdu
        Abdullah Gündoğdu

        Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan Gündoğdu ve Çelik yere yığıldı, Hamza C. ise otomobiline binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan Gündoğdu ve Çelik, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Hakan Çelik
        Hakan Çelik

        ARACI ÇAMURA SAPLANINCA YAKALANDI

        Polis, cinayet şüphelisi Hamza C.'nin otomobiliyle Aksaray istikametine kaçtığını belirledi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne haber verilmesi üzerine Hamza C.'nin kaçış güzergahlarında önlem alındı. Hamza C.'nin içinde olduğu 31 ABC 601 plakalı otomobili Aksaray girişinde tespit eden ekipler, 'Dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan Hamza C., kaçtı. Yaklaşık 1 saat süren takip sırasında Cumhuriyet Mahallesi'nde aracı çamura saplanan Hamza C., Asayiş büro ekipleri tarafından cinayette kullandığı değerlendirilen tabancayla yakalandı.

        "PİŞMAN DEĞİLİM, GURUR DUYUYORUM"

        Gözaltına alınan cinayet şüphelisi, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Burada gazetecilerin soru sorması üzerine Hamza C., "Pişman değilim, gurur duyuyorum. Benim önüme geçtiler, ben de vurdum" dedi. Hamza C., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Çiftlik Devlet Hastanesi'nin morgunda işlemleri tamamlanan Hakan Çelik'in cenazesi, yakınları tarafından Niğde'nin merkez Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Çelik, Hıdırlık Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl'ın makam şoförü olan Abdullah Gündoğdu'nun cenazesi ise Çiftlik ilçesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum Haberi Görüntüle
        Kazada ölen sürücü, 2 gün sonra nişanlanacakmış

        DİYARBAKIR'da rögar kapağına çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü Hamza Arslan, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, Arslan'ın pazartesi günü nişanının olduğu öğrenildi.   Kaza, 6 Şubat'ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Dönümlü Mahallesi Şeyh Said...
