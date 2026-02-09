Habertürk
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti

        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti

        Bartın'da karşı yöne geçerek, kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü Kazım Kızıl (55), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis memuru Kızıl'ın 4 gün sonra emekliye ayrılacağı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 19:25 Güncelleme: 09.02.2026 - 19:25
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Kaza, saat 17.30 sıralarında Bartın-Zonguldak yolunun Akmanlar mevkisinde meydana geldi. Bartın'dan Zonguldak istikametine giden Kazım Kızıl yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak karşı yöne geçti. Otomobil, karşı yönde Recep Duran yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, 2 aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücülerden Kazım Kızıl yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise tedavisi sürüyor.

        4 GÜN SONRA EMEKLİYE AYRILACAKTI

        Kazada, yaşamını yitiren Kazım Kızıl’ın, Bartın Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. Kendi aracıyla Zonguldak'a gittiği öğrenilen Kızıl’ın 4 gün sonra emekliye ayrılacağı belirtildi.

        Fotoğraf: DHA

