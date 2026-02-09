Site bahçesinde cinayet! Husumetlisini silahla vurdu

Erman Toroğlu hakkında soruşturma

Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan re'sen başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Toroğl... Daha Fazla Göster Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan re'sen başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Toroğlu, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Daha Az Göster