Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Site bahçesinde cinayet! Husumetlisini silahla vurdu | Son dakika haberleri

        Site bahçesinde cinayet! Husumetlisini silahla vurdu

        Esenyurt'ta sitenin bahçesinde karşılaşan iki husumetli arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan C.A., husumetlisi A.A.'yı silahla vurdu. Olayın ardından ağır yaralanan A.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 18:47 Güncelleme: 09.02.2026 - 19:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Site bahçesinde cinayet! Husumetlisini silahla vurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Olay, saat 15.00 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen A.A. ile C.A. sitenin bahçesinde karşılaştı.

        İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Bunun üzerine belinden silahını çıkaran C.A., husumetlisi A.A.'ya 3 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda kalbine ve bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandığı belirlenen A.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan olayın ardından şüpheli C.A. ise kaçtı.

        ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şüpheli C.A.'yı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan C.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Erman Toroğlu hakkında soruşturma

        Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan re'sen başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Toroğl...
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız