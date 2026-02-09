Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 9 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...

* MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 57. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuştu: Kardeş kavgasını önlemeye kararlıyız. MHP ödenecek ne bedel varsa hazırdır

* Türkiye'nin nüfusu, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu

* Uber'den Habertürk'e yapılan özel açıklamaya göre, yatırım fonu Mubadala'nın portföyünde kalan Getir hizmetleri satın alınıyor

* İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar

* Beşiktaş, Alanyaspor ile berabere kalıp ligdeki yenilmezliğini 10 maça çıkarsa da 3. sıradaki Trabzonspor'un 8 puan gerisine düştü. Bu sonucun ardından Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi biletini de ateşe attı

* Prens William ile Prenses Kate Middleton, Epstein'in kraliyet bağlantılarının ortaya saçılmasının ardından, skandalla ilgili ilk kez kamuoyu açıklaması yaptı. Kraliyet çifti, Epstein hakkındaki son ifşaatlardan derinden endişe duyduklarını belirtti