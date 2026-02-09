Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı | Dış Haberler

        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı

        ABD'de, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullanarak Temsilciler Meclisi Komitesinin sorularına cevap vermeyi kabul etmediği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 20:56 Güncelleme: 09.02.2026 - 20:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gishlaine Maxwell'in, Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesi önünde, "suçlu hale düşmemek için" ABD Anayasası'nın 5. Maddesi kapsamındaki susma hakkını gerekçe göstererek, kendisine yöneltilen soruları cevaplamaktan "kaçındığı" belirtildi.

        Komite üyeleri, Epstein'in işlediği suçlarla ilgili en çok bilgiye sahip olduğuna inanılan eski kız arkadaşı ve sırdaşı Maxwell'e bu sabah konuşmak istedi.

        Texas'taki bir federal cezaevinde bulunan Maxwell, video bağlantıyla komite toplantısına katılıp işbirliğinde bulunmayı reddetti.

        ABD'nin yasama organları, nüfuzlu bir finansçı olan Epstein'in yıllarca reşit olmayan kız çocuklarını nasıl cinsel olarak istismar edebildiği yönünde daha detaylı bilgilere ulaşmaya çalışırken, onunla uzun yıllar birlikte olan ve aynı suçları işleyen Maxwell'in aktaracağı bilgilerin söz konusu soruşturmaya büyük katkı sağlayacağı öngörülüyordu.

        REKLAM

        ABD medyasındaki haberlere göre Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesi ​​​​​​​üyeleri, Maxwell'e, Epstein'in ABD Virgin Adaları'ndaki adasında, New Mexico'daki çiftliğinde veya New York'taki evinde reşit olmayan kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen dört suç ortağı ve 25 erkek hakkında bilgiye sahip olup olmadığını sormak istiyordu.

        Haberlerde ayrıca Maxwell'e yönelik, Epstein'in, ABD Başkanı Donald Trump'a reşit olmayan kız çocuklarına erişim ayarlayıp ayarlamadığı, Rusya veya İsrail gibi herhangi bir yabancı hükümete veya istihbarat servisine bilgi verip vermediği, müşterilerinin listesini tutup tutmadığı yönünde soruların hazırlandığı öne sürüldü.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Gishlaine Maxwell, "haksız yere mahkum edildiğini" savunarak, mahkumiyetinin iptali için girişimlerde bulunuyor.

        20 yıl hapis cezasına çarptırılan Maxwell, Texas'taki bir federal cezaevinde bulunuyor.

        NE OLMUŞTU?

        18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu. Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Okul müdürü makam odasını koridora taşıdı

        ANKARA'nın Sincan ilçesindeki Sincan Anadolu Lisesi Müdürü Ali Osman Köse (46), öğrencilerin çekinmeden yanına gelip, sorunlarını anlatabilmesi için makam odasını koridora taşıdı.   Sincan Anadolu Lisesi Müdürü Ali Osman Köse, göreve başladığı 2022 yılından itibaren öğrencilerin motivasyonlarını art...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Arkadaşa 7 bıçak darbesi!
        Arkadaşa 7 bıçak darbesi!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Site bahçesinde cinayet! Husumetlisini silahla vurdu
        Site bahçesinde cinayet! Husumetlisini silahla vurdu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız